Оновлене відділення реабілітації відкрили у харківській поліклініці

Відкриття оновленого відділення відновного лікування та реабілітації відбулося сьогодні, 18 березня, в міській поліклініці №18.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

У заході взяли участь міський голова Ігор Терехов, заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Неллі Цибульник, в. о. директора Департаменту охорони здоров’я Віктор Ярмолюк, а також працівники та відвідувачі поліклініки.

Під час огляду відділення Ігор Терехов поспілкувався з лікарями та пацієнтами. Мер наголосив, що для міської влади важливо втілювати в життя такі проєкти задля підвищення якості медичних послуг для всіх, хто їх потребує.

«Ми маємо лікувати людей так, щоб вони мали надійний і якісний результат. Я дуже вдячний медпрацівникам, які доклали багато зусиль для створення такого реабілітаційного відділення. Тут допомагають і цивільним, і військовим», – підкреслив Ігор Терехов.

Відділення відновного лікування та реабілітації було створене наприкінці 2022 року та відремонтоване у 2025 році. Його фахівці надають послуги з лікувальної фізкультури, електро- та світлолікування, ультразвукової терапії, масажу тощо.

