«Опасная привычка»: эксперты заявили о вреде мытья волос перед сном

Индийские эксперты заявили о вреде мытья волос перед сном. Одним из объяснений является повышение вероятности грибковой инфекции.

Одним из доводов является то, что влажные волосы в лежащем положении склонны к спутыванию, а это прямой путь к их повреждению и ломкости. К негативным моментам добавляется и их более активное выпадение при последующем расчесывании. Следующая опасность — постоянное трение о подушку влажной шевелюрой вызывает повреждение тканей кожи головы, что имеет прямое отношение к вероятности провоцирования облысения. Мало того, сон с мокрыми волосами может служить хорошей средой для грибковой инфекции с появлением перхоти и зуда.

Если все же возникла необходимость мыть волосы перед сном, индийские эксперты просушить шевелюру феном, несмотря на отсутствие цели делать укладку. Другой вариант — использовать специальные приспособления для головы, которые не дадут возможность волоскам спутываться.

Источник: Новости Ю

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