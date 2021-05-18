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Опасное сочетание - 3 продукта, в которые нельзя добавлять молоко

Опасное сочетание - 3 продукта, в которые нельзя добавлять молоко

Молоко – вокруг него в свое время была масса споров. Нас с детства убеждали, что молоко – это практически панацея. И чем больше мы будем его пить, тем здоровее будем становиться. Теперь абсолютно понятно: молоко, независимо от его происхождения – будь то коровье, козье или растительное – нужно пить очень мало. В идеале – отказаться вообще, сообщает Сегодня.

На сегодняшний день молоко – не совсем то молоко, что, конечно, вызывает бурю споров. Но даже если ваше молоко из коров, пасущихся на альпийских лугах и получающих витамин D на солнышке, то должна одно разочарование:

Молоко в чистом виде усваивается организмом до 3, максимум до 5 лет. Дальше начинаются проблемы: поносы, запоры, высыпания, аллергии, бессонница и пр.

И все же, если вы любите пить молоко и никаких проблем со здоровьем нет, тогда употребляйте его как самостоятельный продукт питания.

﻿Ведь молоко ни с чем не сочетается. Но если вы все же пьете молоко, то должны знать, с чем его категорически нельзя.

Диетолог Наталья Кива назвала 3 таких продукта.

Каша, сваренная на молоке – большая ошибка. Попадая в организм, молоко створаживается и тяжело усваивается. И крупа из-за этого уже никак усвоиться не может. Какой тогда смысл в этом блюде?

Если вы так любите каши, добавьте в отваренную на воде овсянку миндальное или кокосовое молоко. Это будет намного вкуснее и полезнее.

Нельзя употреблять молоко с чаем и кофе. Танины чая, как и смолы кофе, образуют нерастворимые соединения с белками молока. Не усваиваются ни те, ни другие.

А если молоко безлактозное?

Безлактозное молоко – тоже не выход. Это как кофе без кофеина, еще больший вред для организма.

Чем заменить молоко?

Рекомендую заменить молоко на кисломолочные продукты. Сыр, творог, йогурты можно употреблять как с кашами, так и с овощами, зеленью, фруктами, ягодами.

Источник: kurs.com.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: питание

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