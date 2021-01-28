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Определён вес, который уже нельзя скинуть при помощи диет

Определён вес, который уже нельзя скинуть при помощи диет

Многие медики продолжают говорить о важности правильного питания и напоминать о поражающих масштабах ожирения среди жителей планеты.

Врач-диетолог Алексей Ковальков пояснил, что при достижении определённого веса, уже не помогут никакие диеты и другие традиционные способы избавления от лишних килограммов. По его словам, тогда наступает необходимость быстрого хирургического вмешательства.

«Когда вы весите 160, 180, 200 килограммов, вам уже не до лечения. Там уже или хирургия, или вы становитесь лежачим пациентом и уже никому не нужны», — отметил медик.
Источник:  Новости Ю

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Темы: диета

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