Опрос: большинство украинцев против перевода стрелок

Трое из пяти украинцев отрицательно относятся к практике перевода часов на зимнее время. Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса читателей EtCetera.

ПРОТИВ. Из 7504 участников опроса 49,5% заявили, что относятся к переводу стрелок отрицательно, поскольку вечер наступает слишком рано и возвращаться домой с работы приходится во мраке.

Еще 12% голосовавших отметили, что при любом переводе стрелок чувствуют себя хуже и отмечают трудности со сном.

Таким образом, 61,5% опрошенных считают такую практику неудобной.

ЗА перевод высказалось 14% опрошенных. Еще 6% считают, что переводу времени нет альтернативы.

КОМПРОМИСС в виде одного «среднего» времени без перевода стрелок одобряют 18% читателей. Отметим, что такое решение требует перенастройки операционных систем на всех электронных устройствах Украины – начиная от смартфонов и заканчивая системами, обслуживающими АЭС. В противном случае возможны сбои.

При этом «некруглое» время действует в нескольких странах мира. Например, иранское время опережает Гринвич на 3,5 часов, а индийское – на 5,5. На Западе подобное время принято в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

ПРОБЛЕМА. Из-за большой протяженности территории Украины солнце в Луганске восходит почти на час раньше, чем в Ужгороде. И наоборот, на западе Украины смеркается на час позже, чем на Донбассе. При этом время одно – киевское.

Относительно ранее начало светового дня принципиально важно для сельских жителей, многие из которых начинают работать по хозяйству с 6 утра. Однако в городах для миллионов человек рабочий день начинается в 9–10 утра. Лишние «светлые» часы горожане просто просыпают, а вот вечером им приходится возвращаться домой в потемках.

НАПОМНИМ, что в ночь с 27 на 28 октября украинцам придется перевести стрелки часов на час назад.

Источник: http://etcetera.media

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