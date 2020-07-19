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Опубликован список харьковских лабораторий, которые делают ПЦР-тесты

Опубликован список харьковских лабораторий, которые делают ПЦР-тесты

Государственное учреждение "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" опубликовало перечень частных лабораторий, которые могут передавать результаты тестирования на COVID-19 методом ПЦР для прекращения самоизоляции через приложение "Дій вдома".

На сайте организации список частных лабораторий Харькова, которые верифицированы в лабораторном центре и подключены к Электронной интегрированной системы наблюдения за заболеваниями висит открыто:

ООО "Медицинский центр здоровья"; ООО "Медицинский центр имени академика В.И. Грищенко"; ЧП "Лаборатория" Миллениум"; ООО "ОН ЛАБ"; ООО "МЦ МТМ".

Перечень будет дополняться.

Харьковская область стала одной из шести, в которых не будут смягчать карантин. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Источник: comments.ua

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