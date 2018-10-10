Осенняя хандра: как держать в порядке здоровье и настроение

Лето закончилось. В воздухе повеяло прохладой. Возможно, вы почувствовали, как летняя беззаботность ускользает от вас, ведь снова учёба, работа. Многие пускают на самотёк здоровье и моральное состояние. Но всегда можно отыскать время и на «будничные праздники».

Вообще каникулы хорошо влияют на нас. Исследователи из Финляндии, на протяжении 40 лет отслеживавшие жизнь 1,200 бизнесменов с сердечными заболеваниями, обнаружили, что те, кто за год брали трёхнедельный отпуск (или ещё меньше), больше подвержены риску умереть в молодом возрасте. Вывод: отдыхать надо больше.

Прежде чем вы начнёте грустить об ушедшем лете, задумайтесь вот о чём: после отдыха очень легко и, главное, интересно привнести в рутину что-то новенькое. Необходимо адаптироваться к любой сложившейся ситуации и видеть во всём позитивные стороны.

Осень — не повод впадать в апатию. Как я считаю, это самое уютное и вдохновляющее время года. Так что, ловите 14 способов борьбы с поникшим настроением.

1. Исследуйте родной город

Когда мы попадаем в другую страну, мы рвёмся изучать всё вдоль и поперёк. Так почему бы не применить такую тактику к родным окрестностям? Воспользуйтесь туристическим сайтом TripAdvisor или любым другим и посмотрите, что любопытного есть поблизости. Вы увидите привычные места под другим углом или же побываете там, где никогда в жизни не были.

2. Задумайтесь о ценности повседневных дел

Каникулы действительно меняют окружающую среду и, соответственно, меняются наши мысли и поведение. Возвращаясь из отпуска, подумайте, что вы не делали, пока вас не было дома. Естественно, речь идёт не об уборке, готовке, походах в прачечную и тому подобное. Признайтесь самому себе: включали ли вы телевизор, пока были в отпуске? «Залипали» ли в телефоне? Гаджеты мешают работе (если дело касается социальных сетей и компьютерных игр, конечно), а во время отдыха это вообще бессмысленно. Очень легко в свободное от дел время зависнуть часа на два в ленте Instagram, но зачем? Отдых не значит бесполезное времяпрепровождение. Он тоже должен приносить пользу. Например, если вы посвящаете себя чтению книги.

3. Составьте список осенних книг (и не забудьте их прочесть)

Раз уж мы намекнули про книги. Почитайте обзоры и рецензии на книжные новинки, поинтересуйтесь у друзей, что стоит прочесть, погуляйте по книжным магазинам или библиотекам. Осень — начало чего-то нового. А для многих — учёбы. Но никогда не поздно заняться самообразованием. Составьте свой личный «книжный гардероб». Если вы пока не готовы погружаться в мир книг, то, на худой конец, купите журнал (только стоящий).

4. Измените привычный маршрут от дома до работы

Да, осенью хочется укутаться в плед и пить какао с зефирками, но даже самую малую физическую активность никто не отменял. Если место вашей работы находится недалеко от дома, то почему бы не выйти на час раньше и пешим ходом добраться до места назначения? Это только польза для организма, а чисто психологически вам будет казаться, что вы вообще в другом городе. Либо, если до работы ехать долго, попробуйте выйти на пару остановок раньше.

5. Прививайте новые привычки

Лучший способ изменить существующие привычки — найти им более полезную альтернативу. Идея состоит в том, что вы находитесь в знакомой обстановке со всеми внешними раздражителями, вызывающими ваше привычное поведение, но вы совершаете немного другие действия. Например, если у вас есть привычка сразу после пробуждения молниеносно «запрыгивать» в тёплый халат, то попробуйте заранее перед сном положить у кровати уличную обувь, чтобы у вас появилось желание сделать лёгкую утреннюю прогулку (а лучше — пробежку).

6. Наслаждайтесь мелочами

Когда мы на отдыхе, мы замедляемся и используем все органы чувств. И фокусируемся на одной вещи. Это может быть что угодно. Неважно, чем вы заняты: наслаждаетесь ли волшебным закатом, слушая Фрэнка Синатра в наушниках, или, облокотившись на перила балкона, наблюдаете за девушкой, перебегающей дорогу на красный свет и держащей путь к кафетерию. Мы можем делать одновременно несколько дел, но наше внимание всегда будет обращено на какой-то конкретный объект. Такие вещи мы делаем на отдыхе, и нам они не кажутся рутинными. Попробуйте сделать то же самое дома. Работая в офисе (да и дома тоже) мы не обращаем внимания на мелочи, которые могут сделать нас счастливыми. Тот же закат из окна. Оторвитесь от ноутбука или кипы документов — не упустите момент прекрасного. Живите сейчас.

7. Купите графин

Нет, серьёзно. Купите хороший графин. В итальянских ресторанчиках часто подают вино в этих стеклянных графинах. Перенесите себя в Италию. Это может быть проще, чем вы думали.

8. Составьте осенний гардероб

Это так же увлекательно, как составлять летний гардероб. Просто рукава и штанины будут чуть длиннее.

9. Воссоздайте запах каникул

Летний (да и любой другой) отдых — это всегда чувственные переживания. Особенно мы запоминаем запахи. Они способны перенести в нас ту атмосферу, когда нам было хорошо. Если вы были в Греции и наслаждались благоуханием лимонов, оливкового масла или базилика, то купите ароматизированную свечку. В самом деле, это замечательное изобретение человека, способное вызвать бурю эмоций.

10. Запишитесь на курсы

Если вы всегда мечтали танцевать, рисовать, ездить верхом или мастерить глиняные горшки, то почему бы не научиться этому сейчас? Найдите в вашем городе курсы и запишитесь хотя бы на пробное занятие, чтобы понять, нравится вам это или нет. В любом случае вас ждёт приятный бонус — знакомство с новыми людьми.

11. Включите кулинарную фантазию

Вы, конечно, может воссоздать волшебное блюдо, которое однажды попробовали в отпуске. Но люди просто стремятся получить гастрономическое удовольствие, для этого не нужно много времени и ресурсов. Поэтому, когда вы соберётесь приготовить привычную для вас еду, начните с малого — добавьте в рецепт другой ингредиент. Возьмите в привычку делать так каждую неделю или же каждый день, если смелости вам не занимать. Даже эксперименты с едой могут вдохновить вас на что-то гораздо большее.

12. Планируйте однодневные поездки

В большинстве случаев, когда у нас есть билеты на руках в другую точку страны или мира, мы начинаем планировать, куда сходить. Гуглим информацию об известных достопримечательностях или местной кухне. То есть, мы подходим к этому серьёзно. Сейчас вы с таким же энтузиазмом можете обдумать поездку за город — собирать грибы, например. Ближе к зимним каникулам мы начинаем думать о подарках на Рождество и Новый год. Не поленитесь — спланируйте всё до мельчайших деталей.

13. Завтракайте по-особенному

Если рядом с вашим домом находится пекарня или кондитерская, то не откажите себе в удовольствии забежать туда с утра пораньше, чтобы полакомиться горячими круассанами. В идеале — позавтракайте не дома, а, скажем, в кофейне. Почему бы и нет?

14. Не засиживайтесь в доме

Сидеть сутками напролёт в четырёх стенах — не самый лучший вариант, даже если снаружи уже довольно прохладно. Выбирайтесь на балкон или в сад. Можете взять книгу и чашечку чая или кофе. Поверьте, на воздухе всё воспринимается иначе: книга интереснее, а напиток ароматнее и вкуснее.

Важно понять, что осенней хандры, как таковой, не существует. Это всё надуманные проблемы в голове человека. Никто, кроме вас, не поможет преодолеть эту «болезнь». Если вы не хотите прибегать к антидепрессантам и страдать потом от их побочных действий, то начните с мыслей. Мы можем устроить детокс гардеробу, но про голову забываем. Ощущение свободы и лёгкости должно быть с вами не только во время отпуска, а всегда. Живём один раз, грустить некогда.

Источник:http://changeua.com

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