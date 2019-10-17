Осіння депресія: поганий настрій чи серйозна хвороба

Мене накрила така туга останнім часом, не хочу нічого робити, ділилася зі своєю подругою молода жінка років 30.

За вікном дощова погода, я сиділа у кафе за сусіднім столиком і мимоволі стала свідком їхньої розмови. Це у тебе осіння депресія, впевнено відповіла їй співрозмовниця. У мене зараз те ж саме.

З першим опалим листям у народі починаються розмови про осінню депресію. У побуті так часто називають пригнічений стан, коли нічого не хочеться, окрім як закутатись у плед, дивитися улюблені серіали та сумувати. І все начебто зрозуміло, якби не одне але.

У психології поняття осіння депресія не існує. Те, що навколишні, а можливо, і ви самі називаєте осінньою депресією, може виявитися або захворюванням – депресивним розладом, або хандрою – тимчасовим станом смутку.

Депресія – це один з найпоширеніших психічних розладів. Вона знижує працездатність та приносить страждання хворому і його рідним. Більшість самогубств на планеті роблять хворі на депресію. Тому дуже важливо вміти розрізняти депресію від хандри, щоб убезпечити себе та близьких.

Давайте розберемося, у чому все-таки різниця між депресією та хандрою.

Головні ознаки депресії

Депресія – це захворювання. Воно призводить до не тільки психічних, але і фізіологічних змін організму. Наприклад, в організмі хворого депресією часто спостерігається нестача серотоніну, норадреналіну та дофаміну. Зараз навіть існують прилади, які доводять, що мозок хворого депресією виглядає по-іншому, ніж мозок здорової людини.

Як зрозуміти, що це депресія?

людина почувається сумною або нещасною більшу частину часу;

навколишні стверджують, що людина виглядає пригнічено, в зневірі. В основному сумний вираз обличчя, коли дивиться на себе у дзеркало;

постійне почуття занепокоєння, внутрішнього напруження або паніки, з яким важко впоратися;

порушення сну. Дуже тривалий сон – більше дев’яти годин поспіль. Труднощі із засипанням. Сон неспокійний, розділених на дві години і більше. Або сон менше двох-трьох годин за ніч;

спостерігаються зміни з апетитом. Або немає бажання поїсти, їжа здається без смаку. Або занадто високий апетит порівняно зі звичайним у здоровому стані;

труднощі з концентрацією уваги. Складно зібратися з думками, читати, підтримувати бесіду;

млявість та загальмованість. Потрібно примушувати себе щось робити. Труднощі пов’язані навіть з простими повсякденними справами;

нездатність відчувати. Втрата інтересу до навколишнього світу, немає задоволення від захоплень, які раніше приносили радість. Втрата почуттів до близьких людей;

песимістичні думки щодо майбутнього. Думки про свою провину, неповноцінність, гріховність, закиди на свою адресу;

відчуття безглуздості та втоми від життя.

Якщо п’ять і більше симптомів тривають більше двох тижнів підряд, час бити на сполох та звертатися до фахівців. Причиною депресії можуть бути психотравмуючі події у житті, соматичні захворювання, стрес, спадковість, прийом деяких лікарських засобів, фізіологічні особливості організму.

Як зрозуміти, що це хандра?

Восени організм певною мірою переходить на режим збереження енергії, погано засвоюється вітамін D, тому може накривати стан зневіри – хандра.

Нудьга часто має ознаки, схожі на депресію: пригнічений настрій, труднощі з концентрацією, млявість, зміна апетиту, порушення сну та інше. Але на відміну від депресії, такий стан триває від кількох годин до декількох днів. І людині легко перемикатися на гарний настрій за допомогою, наприклад, яскравих емоцій.

Тому ключова різниця між хандрою та депресією криється у їхній тривалості.

Що робити?

Депресія – це серйозне захворювання. Тому якщо ви запідозрили її у себе, необхідно звертатися до лікарів та фахівців.

Депресію потрібно лікувати. Якщо ваш стан більше схожий на хандру, потрібно шукати джерела внутрішніх та зовнішніх ресурсів. Додати у свої дні заняття, які приносять яскраві емоції. Фізкультура, масаж, зустрічі з близькими людьми, хобі, подорожі, контент, що надихає, медитації – в кожній сфері життя цілеспрямовано робіть те, що дарує радість та покращує настрій.

Пам’ятайте, що хандра і навіть депресія – це не вирок. Це нагадування, що ваше психічне здоров’я вимагає ретельної турботи та уваги. Приділіть собі час та подбайте про свій ментальний стан.

Автор: Ольга Іванова, психолог-консультант, член Української спілки психотерапевтів.

Источник: fakty.com.ua

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