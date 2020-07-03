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«Особенно опасны крылышки»: врач назвал самые вредные продукты

«Особенно опасны крылышки»: врач назвал самые вредные продукты

Врач-диетолог Алексей Ковальков на своей странице в Instagram назвал продукты, которые, по его мнению, могут провоцировать серьёзные проблемы со здоровьем. Особенно вредны полуфабрикаты, подчеркнул он.

Всё дело в глутамате натрия, вызывающем тягу к магазинной, а не домашней еде. Из-за этого обычные блюда кажутся нам безвкусными и пресными. Также диетолог предостерегает от продуктов с низкой жирностью.

— Не бывает 15-ти или 20-ти процентной сметаны. Не бывает молока низкой жирности и масла ниже 82%. Все низкожирные продукты содержат сою, растительные жиры и пальмовое масло. Чем жирнее творог, сметана, молоко, глазированные сырки и сливочное масло, тем оно натуральней, — отметил Ковальков.

Он призывает отказаться от употребления дрожжевого хлеба, булок, пирогов, которые содержат дрожжи, так как это, по его словам, «медленный яд».

— Потребляйте минимум углеводов — не более 50-60 граммов в сутки. И никаких заменителей сахара! Они разработаны для больных сахарным диабетом и должны продаваться по рецептам в аптеках, — отметил врач.

Сахарозаменители, по его словам, — вредная химическая добавка, которая не даёт человеку забыть вкус сахара и отвыкнуть от него.

Магазинную курицу тоже не стоит есть, так как ней много активаторов роста, антибиотиков и препаратов для задержки воды.

— Курица вся ими напичкана. Эта дрянь оседает в ваших тканях и приводит к ряду серьёзных заболеваний. Особенно опасны в этом качестве крылышки, — подчеркнул медик.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: продукты

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