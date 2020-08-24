Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:00
Просмотров: 88

Остеопат рассказал о необычной пользе от сидения на корточках

Остеопат рассказал о необычной пользе от сидения на корточках

В сидении на корточках нет ничего зазорного — говорит новозеландский остеопат Филип Бич, который посвятил пользе сидения в такой позе часть своей новой книги «Мышцы и меридианы. Манипуляция формой». Наши далекие предки, по словам специалиста, не случайно предпочитали проводить значительную часть времени сидя на корточках.

«Речь идет о позе, которая является одной из архитипичных. Наши далекие предки, жившие многие тысячи лет назад, проводили сидя на корточках значительную часть времени. То есть, наш организм адаптирован для этой позы», — рассказывает остеопат.

В каждом суставе человеческого скелета, как отметил Бич, присутствует специальная синовиальная жидкость, выполняющая функцию смазки. «Это что-то вроде смазки, необходимой для питания хрящей. Для того, чтобы жидкость вырабатывалась в необходимом объеме, сустав должен работать, плюс, он должен сжиматься. Если сустав не сгибается в полном диапазоне, то организм может решить, что этот сустав не используется, и, соответственно, выработка синовиальной жидкости может прекратиться», — сказал Филип Бич, добавив, что коленные и тазобедренные суставы должны сгибаться в полном диапазоне для правильной работы.

Во время сидения на корточках колени сгибаются до конца, благодаря чему суставы сохраняют гибкость и подвижность. Интересно, что сидеть на корточках принято у некоторых африканских племен, которые, при этом, могут похвастаться отменным здоровьем.
Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: кости

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 