Остеопат рассказал о необычной пользе от сидения на корточках

В сидении на корточках нет ничего зазорного — говорит новозеландский остеопат Филип Бич, который посвятил пользе сидения в такой позе часть своей новой книги «Мышцы и меридианы. Манипуляция формой». Наши далекие предки, по словам специалиста, не случайно предпочитали проводить значительную часть времени сидя на корточках.

«Речь идет о позе, которая является одной из архитипичных. Наши далекие предки, жившие многие тысячи лет назад, проводили сидя на корточках значительную часть времени. То есть, наш организм адаптирован для этой позы», — рассказывает остеопат.

В каждом суставе человеческого скелета, как отметил Бич, присутствует специальная синовиальная жидкость, выполняющая функцию смазки. «Это что-то вроде смазки, необходимой для питания хрящей. Для того, чтобы жидкость вырабатывалась в необходимом объеме, сустав должен работать, плюс, он должен сжиматься. Если сустав не сгибается в полном диапазоне, то организм может решить, что этот сустав не используется, и, соответственно, выработка синовиальной жидкости может прекратиться», — сказал Филип Бич, добавив, что коленные и тазобедренные суставы должны сгибаться в полном диапазоне для правильной работы.

Во время сидения на корточках колени сгибаются до конца, благодаря чему суставы сохраняют гибкость и подвижность. Интересно, что сидеть на корточках принято у некоторых африканских племен, которые, при этом, могут похвастаться отменным здоровьем.

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»