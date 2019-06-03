Осторожно, клещи! На Харьковщине выявили опасные инфекции

С 23 по 25 апреля 2019 года на Харьковщине специалисты провели зооэнтомологическое обследование Золочевского района на наличие возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, в окрестностях села Березовка специалисты обследовали дубраву и берег пруда путем установления на их территории 400 ловушек.

Отловленных 25 мелких млекопитающих специалисты исследовали на туляремию, лептоспироз, иерсиниоз, эризипелоид, листериоз и др.

В результате исследования были выявлены 2 положительных результата заражения туляремией и 6 положительных результатов на наличие лептоспироза.

Возбудителей других особо опасных инфекций исследования не выявили.

При исследовании 88 клещей, собранных на природе, у 4 из них выявили возбудителей клещевого боррелиоза (болезни Лайма).

При исследовании 32 клещей в 4-х пробах, собранных у собак, в первой из проб выявили положительный результат на наличие возбудителя туляремии. Другие инфекции при исследовании этих клещей не были выявлены.

В связи с этим специалисты Лабцентра напоминают жителям Харьковщины о необходимости соблюдения правил поведения при отдыхе на природе с целью профилактики природно-очаговых инфекций.

Так, не следует употреблять воду из открытых водоемов;

не заходить в воду при наличии на теле открытых ран;

купаться только в отведенных для этого местах;

избегать контактов с мелкими млекопитающими;

продукты питания должны храниться в недоступной для мелких млекопитающих таре;

перед заходом в лес желательно обработать поверхность тела аэрозолем-репеллентом для отпугивания клещей;

одежда должна как можно тщательнее защищать открытые участки тела

для своевременного выявления клещей, которые присосались, необходимо каждые 2:00 при нахождении в лесу и при выходе из него проводить само- и взаимоосмотр;

В случае подозрения на заражение природно-очаговыми инфекциями необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение за помощью, отметили в Лабцентре.

Агентство Телевидения Новости