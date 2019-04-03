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От гриппа в Украине умер ребенок - Минздрав

От гриппа в Украине умер ребенок - Минздрав

За последнюю неделю марта в Украине заболели гриппом и ОРВИ 138 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ведомстве отмечают, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжают снижаться. 

Показатель последней недели марта меньше по сравнению с прошлой неделей и показателями заболеваемости за аналогичный период прошлого года. 

Эпидемический порог заболеваемости не превышен ни в одной из областей.

С 25 по 31 марта в результате гриппа в Украине умер ребенок в возрасте до 17 лет.

Всего с начала эпидемического сезона в октябре прошлого года грипп унес жизни 55 украинцев, в том числе 11 детей.

Никто из погибших не был привит от гриппа.

По данным Минздрава, с начала эпидемического сезона против гриппа были вакцинированы 161 539 человек.

Агентство Телевидения Новости

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