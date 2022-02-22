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От коронавируса умер украинский олимпийский чемпион по плаванию

От коронавируса умер украинский олимпийский чемпион по плаванию

Не стало олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы.

На 62-м году жизни в Мариуполе умер знаменитый украинский пловец Александр Сидоренко. Причина смерти — коронавирус.

На Олимпиаде-1980 в Москве Сидоренко стал обладателем золотой медали на дистанции 400 метров комплексным плаванием. В 1981 году он выиграл чемпионат Европы, в 1982-м — чемпионат мира на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Агентство Телевидения Новости

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