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Откуда взялся миф о 10 тыс. шагов в день для поддержания здоровья

Откуда взялся миф о 10 тыс. шагов в день для поддержания здоровья

Многие медики до сих пор утверждают, что человеку в день в среднем нужно совершать около десяти тысяч шагов, однако последние исследования показывают, что это количество слишком завышено. Чтобы держать организм в тонусе можно проходить ежедневно около пяти тысяч шагов.

Миф о 10 тыс. шагов появился более пятидесяти лет назад в Японии. Тогда там выпустили специальный девайс, который считает количество совершенных шагов. Для этого устройства врач Йосиро Хатано разработал методику, которая предполагает, что прохождение десяти тысяч шагов сжигает калории, которые организм набирает сверх меры.

Ряд исследований, проведенный международными учёными из разных стран мира указывает на то, что нет никакой разницы между нагрузкой в 5 тыс. и 10 тыс. шагов. Главное, по мнению исследователей, не вести неподвижный образ жизни и постоянно двигаться.
Источник:  Новости Ю

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Темы: здоровье

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