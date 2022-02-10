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Пацієнти з ознаками COVID-19 або гострого респіраторного захворювання можуть відкрити лікарняний без візиту до лікаря – Віктор Ляшко

Пацієнти з ознаками COVID-19 або гострого респіраторного захворювання можуть відкрити лікарняний без візиту до лікаря – Віктор Ляшко

Пацієнти, які мають прояви грипу, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або гострого респіраторного захворювання, можуть відкрити електронний лікарняний без візиту до лікаря. Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров’я України розробило та видало наказ № 233 «Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках», який вже пройшов державну реєстрацію в Міністерстві юстиції.

«Цей наказ є продовженням наших управлінських рішень, що допомагають зменшити навантаження на лікарів первинної ланки, які сьогодні найбільше відчувають на собі тягар у зв’язку з особливістю «Омікрона» швидко розповсюджуватися», – зазначив міністр.

Як це працюватиме:

1. У разі наявності симптомів COVID-19, грипу або гострої респіраторної інфекції пацієнт може зателефонувати до свого лікаря й отримати від нього рекомендації щодо лікування.

2. За результатами такої консультації лікар може сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до 5 днів, який є основою для відкриття електронного лікарняного.

3. Якщо хвороба триватиме довше, пацієнт має звернутися до лікаря на особистий огляд для подовження строку своєї непрацездатності шляхом створення нового медичного висновку у межах свого випадку захворювання.

Це значно розвантажить лікарів та дозволить іншим пацієнтам уникнути додаткових контактів із хворими на коронавірусну хворобу.

«Проте даним наказом наша підтримка медичних працівників первинної ланки не завершується. Вакцинація від COVID-19 входить, як окрема складова, до Програми медичних гарантій 2022 року», – зауважив Віктор Ляшко.

Як і минулого року, пацієнти можуть вільно вакцинуватися проти коронавірусної хвороби безоплатно. Національна служба здоров’я України продовжує укладати з надавачами медичних послуг договір за напрямом вакцинації від COVID-19 та оплачує закладам надану пацієнту послугу з вакцинації: 35 гривень за перший раунд вакцинації від COVID-19, 84 гривні – за другий та 60 гривень – за третій.

Крім, власне, вакцинації, у послугу входить фіксування факту щеплення в електронній медичній картці пацієнта – для можливості надалі згенерувати сертифікат у Дії, а також видача COVID-сертифіката. До речі, згенерувати та роздрукувати сертифікат про вакцинацію може кожен, хто має смартфон або комп’ютер. Для цього не обов'язково йти до свого сімейного лікаря.

Источник: moz.gov.ua

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