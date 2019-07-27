Пацієнти з раком крові отримають ефективні безоплатні ліки
МОЗ України закупило важливий препарат для лікування онкогематологічних захворювань з діючою речовиною аспарагіназа за кошти державного бюджету. Накази про розподіл опубліковані на офіційному сайті Міністерства за посиланнями: https://bit.ly/2McomWZ, https://bit.ly/2K5Q6tG.
Понад 4 тисячі флаконів препарату аспарагіназа німецького виробництва невдовзі будуть доступні в регіонах.
Препарат використовують для лікування дорослих та дітей з діагнозом гострий лімфобластний лейкоз. Ліків достатньо, щоб забезпечити майже всю заявлену потребу.
Закуплений препарат аспарагіназа в рази ефективніший, аніж ліки, які закуповувалися раніше. У майже 92% випадках лікування рекомбінантною аспарагіназою настає ремісія, а вживання препарату протягом 2 років знижує ймовірність виникнення рецидиву до 98%.
Ефективність та безпечність застосування аспарагінази у дітей підтверджені клінічними дослідженнями. Препарат схвалений та зареєстрований Комітетом з застосування лікарських засобів Європейського агентства з лікарських засобів (The European Medicines Agency's Committee for Medicinal Products for Human Use).
Завдяки державним закупівлям через міжнародні організації в Україні з’явилося 76 нових препаратів — вони зареєстровані й доступні для громадян. 90% препаратів за напрямком дорослої онкології сьогодні закуповують дешевше, ніж 2014 року.
Пацієнти можуть перевірити наявність безоплатних ліків у їхньому регіоні. Медзаклади повинні розміщувати інформацію про закуплені державним коштом препарати, а також їхній розподіл у конкретному регіоні. Перевірити залишки у кожній області можна в таблиці за цим посиланням.
http://moz.gov.ua/article/health/jakimi-likami-ta-medichnimi-virobami-zabezpechujutsja-pacienti-zavdjaki-derzhavnim-zakupivljam
Источник: moz.gov.ua