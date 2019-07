Пацієнти з раком крові отримають ефективні безоплатні ліки

МОЗ України закупило важливий препарат для лікування онкогематологічних захворювань з діючою речовиною аспарагіназа за кошти державного бюджету. Накази про розподіл опубліковані на офіційному сайті Міністерства за посиланнями: https://bit.ly/2McomWZ, https://bit.ly/2K5Q6tG.

Понад 4 тисячі флаконів препарату аспарагіназа німецького виробництва невдовзі будуть доступні в регіонах.

Препарат використовують для лікування дорослих та дітей з діагнозом гострий лімфобластний лейкоз. Ліків достатньо, щоб забезпечити майже всю заявлену потребу.

Закуплений препарат аспарагіназа в рази ефективніший, аніж ліки, які закуповувалися раніше. У майже 92% випадках лікування рекомбінантною аспарагіназою настає ремісія, а вживання препарату протягом 2 років знижує ймовірність виникнення рецидиву до 98%.

Ефективність та безпечність застосування аспарагінази у дітей підтверджені клінічними дослідженнями. Препарат схвалений та зареєстрований Комітетом з застосування лікарських засобів Європейського агентства з лікарських засобів (The European Medicines Agency's Committee for Medicinal Products for Human Use).

Завдяки державним закупівлям через міжнародні організації в Україні з’явилося 76 нових препаратів — вони зареєстровані й доступні для громадян. 90% препаратів за напрямком дорослої онкології сьогодні закуповують дешевше, ніж 2014 року.

Пацієнти можуть перевірити наявність безоплатних ліків у їхньому регіоні. Медзаклади повинні розміщувати інформацію про закуплені державним коштом препарати, а також їхній розподіл у конкретному регіоні. Перевірити залишки у кожній області можна в таблиці за цим посиланням.

http://moz.gov.ua/article/health/jakimi-likami-ta-medichnimi-virobami-zabezpechujutsja-pacienti-zavdjaki-derzhavnim-zakupivljam

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»