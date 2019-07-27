Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:39
Просмотров: 75

Пацієнти з раком крові отримають ефективні безоплатні ліки

Пацієнти з раком крові отримають ефективні безоплатні ліки

МОЗ України закупило важливий препарат для лікування онкогематологічних захворювань з діючою речовиною аспарагіназа за кошти державного бюджету. Накази про розподіл опубліковані на офіційному сайті Міністерства за посиланнями: https://bit.ly/2McomWZ, https://bit.ly/2K5Q6tG.

Понад 4 тисячі флаконів препарату аспарагіназа німецького виробництва невдовзі будуть доступні в регіонах.

Препарат використовують для лікування дорослих та дітей з діагнозом гострий лімфобластний лейкоз. Ліків достатньо, щоб забезпечити майже всю заявлену потребу.

Закуплений препарат аспарагіназа в рази ефективніший, аніж ліки, які закуповувалися раніше. У майже 92% випадках лікування рекомбінантною аспарагіназою настає ремісія, а вживання препарату протягом 2 років знижує ймовірність виникнення рецидиву до 98%.

Ефективність та безпечність застосування аспарагінази у дітей підтверджені клінічними дослідженнями. Препарат схвалений та зареєстрований Комітетом з застосування лікарських засобів Європейського агентства з лікарських засобів (The European Medicines Agency's Committee for Medicinal Products for Human Use).

Завдяки державним закупівлям через міжнародні організації в Україні з’явилося 76 нових препаратів — вони зареєстровані й доступні для громадян. 90% препаратів за напрямком дорослої онкології сьогодні закуповують дешевше, ніж 2014 року.

Пацієнти можуть перевірити наявність безоплатних ліків у їхньому регіоні. Медзаклади повинні розміщувати інформацію про закуплені державним коштом препарати, а також їхній розподіл у конкретному регіоні. Перевірити залишки у кожній області можна в таблиці за цим посиланням.

http://moz.gov.ua/article/health/jakimi-likami-ta-medichnimi-virobami-zabezpechujutsja-pacienti-zavdjaki-derzhavnim-zakupivljam

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Виробництво українських корветів планують перенести на “Миколаївський суднобудівний завод”
Сегодня 11:11    100
У ДФС розпочато підготовку Комплаєнс стратегії
Сегодня 08:57    91
Медведчук — главный реализатор идей Кремля в Украине, — координатор ИС
Сегодня 08:12    143
Україна планує постачання газу з Катару
Сегодня 08:00    109
Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року, - Нацбанк
Сегодня 07:27    122
На призначення керівництва київського апеляційного суду впливав Портнов – ЗМІ
Сегодня 06:20    142
Україна опинилася в лідерах серед країн Європи за кількістю поїздок на Мальдіви
26.07.2019 11:11    129
В Украине 40% детей засыпают рядом со смартфоном: как уберечь будущее поколение от рисков
26.07.2019 10:46    144
Підписано доручення про демілітаризацію крейсера “Україна”
26.07.2019 09:48    189
Українців закликають пройти безоплатний тест на вірусні гепатити
26.07.2019 08:43    142
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 