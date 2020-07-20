Панічні атаки: що це таке і що робити

Я летіла в літаку, коли це було ще можливо. Після метушні аеропорту стало тихо і спокійно: голландський KLM, грузинський чоловік, виховані діти і мила Європа за кілька годин.

Тільки я заплющила очі, як по гучномовцю пролунало прохання - якщо на борту є лікар, щоб він чи вона звернулись до персоналу.

Повз пробігла схвильована стюардеса і сказала, що у когось у бізнес-класі стався серцевий напад, потрібен лікар. Гіппократ вже штрикав мене під ребра, але і чоловік тримав мене міцно: "Ти що кардіолог?!" Ні, не кардіолог, але я - лікар. І ні, без мене не впораються. Пальці розчепилися, і я швидко пройшла у передню частину літака.

Коли я нагнулася над великим чоловіком середнього віку, йому вже намагалися засунути таблетку під язик і пропонували воду. Ймовірно ще один лікар тримав його за руку і сумно рахував пульс. Чоловік не пручався, але дивився переляканими порожніми очима і часто дихав.

Сорочка була вся мокра, на обличчі - піт, тремтіння по всьому тілу. Було видно, як кров б'ється у нього в скронях, і тіло скручують спазми. Організм працював на межі і випромінював страх, тваринний і безпричинний.

"Без паніки - у нього паніка", - скаламбурила я англійською. Люди навколо трохи заспокоїлися. Але знову занервували, коли я сказала, що це не серце і його потрібно "заземлити". Ні, він не боявся літати і літак не потрібно було садити на землю або на воду. Мого підопічного атакувала паніка.

Панічна атака - це раптовий приступ сильного страху, який викликає серйозні фізичні реакції, коли немає реальної небезпеки або видимої причини. Панічні атаки можуть бути дуже страшними. Коли вони відбуваються, людина відчуває, що втрачає контроль, божеволіє або може померти. Зовні це часто схоже на серцевий напад.

Панічні атаки зазвичай починаються раптово, без попередження. Вони можуть нахлинути в будь-який час - за кермом автомобіля, в торговому центрі, під час сну або ділової зустрічі. Напади паніки мають багато варіантів, але симптоми зазвичай досягають максимуму протягом декількох хвилин.

Деякі дослідження свідчать, що природна реакція тіла на боротьбу або втечу пов'язана з панічними атаками. Наприклад, коли вас атакують, тіло буде реагувати інстинктивно. Серцебиття і дихання прискориться, коли тіло підготується до небезпечної для життя ситуації.

Багато з цих же реакцій відбуваються при нападі паніки. Але невідомо, чому виникає панічна атака, коли немає явної небезпеки.

Невідомо, чим викликані панічні атаки або панічний розлад, але свою роль можуть зіграти:

● генетика

● важка травма або стрес

● темперамент, чутливий до стресу або схильний до негативних емоцій

● певні зміни в роботі мозку

Панічні атаки зазвичай мають деякі з цих ознак або симптомів:

● відчуття загибелі або небезпеки, що насувається

● страх втрати контролю або страх смерті

● почуття нереальності або відчуженості

● швидкий, прискорений серцевий ритм

● тремтіння, озноб, кінцівки, що тремтять

● пітливість

● задишка або ком у горлі

● лихоманка

● нудота

● спазми в животі

● біль у грудях

● головний біль

● запаморочення, туман в голові, слабкість

● оніміння або поколювання

У багатьох людей за все життя трапляється один або два напади паніки, і проблема ймовірно зникає, коли закінчується стресова ситуація.

Але якщо несподівані напади паніки повторюються і викликають тривалі періоди постійного страху перед іншим нападом, може виникнути захворювання, яке називають панічним розладом.

Панічні атаки можуть бути страшними і суттєво вплинути на якість життя людини.

Найбільше незручностей дарує сильний страх, що панічна атака повториться. Страх нових нападів може бути настільки сильним, що призводить до фобій.

Найчастіше панічні розлади супроводжуються агорафобією - це страх перед відкритим простором і натовпом. Люди бояться опинитися в місцях або ситуаціях, з яких важко або незручно вибратися, або, де не нададуть своєчасної допомоги, якщо станеться панічна атака.

З панічними атаками важко впоратися самостійно. Вони можуть посилюватися, відбуватися частішати без лікування. Після таких нападів настає втома. Відновитися складно.

У разі виникнення симптомів панічної атаки, слід негайно звернутися за медичною допомогою, поки ще можна запобігти панічному розладу.

Прояви панічного нападу можуть нагадувати симптоми інших серйозних проблем зі здоров'ям, таких як серцевий напад. Тому важливо, щоб лікар оцінив, що є причиною симптомів і не пропустив інші захворювання.

Симптоми панічного розладу часто починаються в пізньому підлітковому або ранньому дорослому віці. Вони зачіпають жінок більше, ніж чоловіків. Спочатку панічні атаки можуть початися раптово і без попередження, але з часом вони зазвичай ініціюються певними ситуаціями.

Навіть досвідчені лікарі часто плутають паніку з тривогою і панічний розлад з тривожним розладом.

Паніка часто не має свідомих причин, її складно передбачити або передчувати. Тривога більш раціональна і усвідомлена.

Панічні атаки не завжди викликані стресами. Вони найчастіше відбуваються "на рівному місці". Тривога зазвичай пов'язана з чимось, що сприймається як стрес або загроза.

Панічні атаки в основному пов'язані з інтенсивними, руйнівними симптомами. Вони часто місять почуття "нереальності" і відчуженості. Тривога може бути легкою, середньою або важкою, і навіть відчуватися як повсякденна турбота.

Під час нападу паніки вмикається автономна реакція тіла, оскільки ним керує тваринний мозок. Фізичні симптоми часто більш виражені, ніж симптоми тривоги.

Напади паніки зазвичай починаються раптово. Симптоми тривоги поступово посилюються з часом. Тривога може наростати поступово.

Панічні атаки зазвичай відбуваються без тригера. Тривога - це реакція на стрес або загрозу.

Симптоми нападу паніки інтенсивні і руйнівні. Симптоми тривоги варіюються за інтенсивністю від легкої до важкої.

Напади паніки зазвичай проходять через кілька хвилин, в той час як симптоми тривоги можуть тривати досить довго.

Панічні атаки зазвичай викликають занепокоєння або страхи, пов'язані з повторною атакою. Тривога може відступити, якщо зникають причини, що її викликають.

За відсутності лікування напади паніки і панічний розлад можуть торкнутися практично всіх сфер життя.

Ускладнення, які можуть бути пов'язані з панічними атаками:

● розвиток специфічних фобій, таких як страх перед водінням або виходом з дому

● часте звернення до лікарів

● уникнення соціальних ситуацій

● депресія, тривожні розлади та інші психічні розлади

● підвищений ризик суїцидальних думок

● зловживання алкоголем або іншими речовинами

● фінансові проблеми

На жаль, поки не існує надійного способу, як запобігти панічним атакам або панічному розладу. Однак рекомендують:

● пройти лікування від нападів паніки якомога швидше, щоб не дати їм посилитися або стати більш частими

● дотримуватись плану лікування, щоб запобігти рецидивам або погіршення стану

Лікування панічного розладу в наші дні може бути цілком ефективним і включає медикаменти і спрямовану психотерапію. З мого досвіду, дуже допомагають сучасні техніки "Усвідомленості" (Mindfulness), включаючи метод заземлення.

В літаку з тим чоловіком ми подихали в пакет, сфокусували увагу на значку стюардеси, недовго гладили підлокітники і усвідомлено заземлились. "Я більше не помру?", - пробелькотів чоловік. "Два рази не вмирають", - заспокоїла його я.

Далі я летіла вже бізнес-класом, поруч з дуже втомленим, трохи спітнілим, але приємним чоловіком. Мій чоловік з дітьми залишились на задніх рядах. Зрештою, він же не кардіолог.

Источник: bbc.com

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