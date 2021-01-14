Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:22
Просмотров: 101

Папа Римський зробив щеплення від коронавірусу

Папа Римський зробив щеплення від коронавірусу

84-річний Папа Римський Франциск отримав вакцину від коронавірусу в середу, 13 січня.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Деталі: Про це пише видання La Naсion із посиланням на інформацію джерел, близьких до верховного понтифіка. Щеплення йому зробили в перший день кампанії з вакцинації, організованої у Ватикані.

Кампанія зі щеплення в мікродержаві, очолювана Директоратом охорони здоров’я та гігієни Ватикану, почалася після прибуття перших доз вакцини від Pfizer і BioNTech.

Папа Франциск став одним із перших, кому тут зробили щеплення. Він отримав одну дозу вакцини, а через три тижні отримає іншу.

У 21 рік він переніс важку пневмонію, через яку довелося видалити частку правої легені. Тому вважалося зрозумілим, що понтифік буде одним із перших, кого вакцинуватимуть у Ватикані.

З міркувань конфіденційності фото процесу вакцинації не робили.

Раніше Папа Римський у своєму різдвяному посланні закликав світових лідерів докласти всіх зусиль, щоб доступ до вакцин від COVID-19 отримали всі, зокрема бідні верстви населення.

Франциск сказав, що вакцина – це “світло надії, яка має бути доступна всім”. Крім того, понтифік застеріг народи всього світу від “замкнутого націоналізму” та “радикального індивідуалізму”.

Источник: Час-Дій

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

“Щоб запобігти новим пандеміям”: створили універсальну вакцину проти усіх видів коронавірусу
Сегодня 10:48    135
Брюс Уиллис отказался надеть маску в аптеке Лос-Анджелеса и его выгнали, фото
13.01.2021 09:59    323
Вчені назвали відвари трав, які успішно лікують коронавірус
13.01.2021 09:56    778
Лікарі назвали основні симптоми запалення легень при коронавірусі
13.01.2021 09:40    454
Вчені знайшли спосіб вдвічі скоротити поширення коронавірусу
12.01.2021 12:45    408
Вчені запустили карту світової вакцинації від COVID-19
12.01.2021 12:20    145
В «Слуге народа» пока не определились с введением локдауна – СМИ
05.01.2021 14:21    350
В Харьковской области всего 63 новых случаев коронавируса
04.01.2021 10:50    232
В Украине выявили 4 158 новых случаев коронавируса
04.01.2021 09:56    237
Новый штамм коронавируса уже есть в 33 странах
02.01.2021 14:51    399
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 