Папа Римський зробив щеплення від коронавірусу

84-річний Папа Римський Франциск отримав вакцину від коронавірусу в середу, 13 січня.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Деталі: Про це пише видання La Naсion із посиланням на інформацію джерел, близьких до верховного понтифіка. Щеплення йому зробили в перший день кампанії з вакцинації, організованої у Ватикані.

Кампанія зі щеплення в мікродержаві, очолювана Директоратом охорони здоров’я та гігієни Ватикану, почалася після прибуття перших доз вакцини від Pfizer і BioNTech.

Папа Франциск став одним із перших, кому тут зробили щеплення. Він отримав одну дозу вакцини, а через три тижні отримає іншу.

У 21 рік він переніс важку пневмонію, через яку довелося видалити частку правої легені. Тому вважалося зрозумілим, що понтифік буде одним із перших, кого вакцинуватимуть у Ватикані.

З міркувань конфіденційності фото процесу вакцинації не робили.

Раніше Папа Римський у своєму різдвяному посланні закликав світових лідерів докласти всіх зусиль, щоб доступ до вакцин від COVID-19 отримали всі, зокрема бідні верстви населення.

Франциск сказав, що вакцина – це “світло надії, яка має бути доступна всім”. Крім того, понтифік застеріг народи всього світу від “замкнутого націоналізму” та “радикального індивідуалізму”.

Источник: Час-Дій

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