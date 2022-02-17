Парацетамол може бути шкідливим? Що турбує вчених

Парацетамол часто приймають від головного чи зубного болю. Однак цей препарат може мати дуже неприємну побічну дію.

Лікарі призначають парацетамол не лише при короткочасному та гострому, але й при хронічному болю. Однак цей медичний препарат має протипоказання, які слід враховувати пацієнтам. У ході дослідження, проведеного Единбурзьким університетом, були вивчені побічні дії, які можуть виникнути при тривалому вживанні препарату.

Протягом двох тижнів добровольці приймали по одному граму парацетамолу чотири рази на день. Згідно з дослідженням, це максимальна добова доза, яку приймають люди, які потерпають від хронічного болю. Після цього учасники дослідження протягом двох тижнів отримували плацебо. При цьому дві третини учасників регулярно вживали ліки від підвищеного артеріального тиску.

Дослідження показало, що при тривалому прийомі парацетамолу у людей, які мають проблеми з артеріальним тиском, збільшується ризик інсульту та захворювань серця.

Результати були опубліковані в кардіологічному журналі Circulation, який видається в США. Проте вчені поки не змогли знайти однозначних відповідей щодо того, який зв'язок існує між прийомом знеболювального та підвищенням артеріального тиску. Автори дослідження радять не приймати парацетамол занадто довго.

Багато людей не знають про побічні дії

Знеболювальні препарати, наприклад ібупрофен, аспірин або парацетамол невисокого дозування у Німеччині можна купити без рецепта. У випадках, коли потрібна більша доза, люди часто приймають одразу кілька таблеток.

Багато хто з людей, які приймають цей препарат у високих дозах без призначення лікарів, зазвичай і не здогадуються про можливі побічні ефекти та наслідки. Препарат має жарознижувальну дію, тому його часто дають і маленьким дітям.

Проте цей препарат не можна вважати нешкідливим, каже Ґергард Мюллер-Швефе (Gerhard Müller-Schwefe), лікар Центру паліативної допомоги у місті Геппінген: "Передозування парацетамолом може спричинити пошкодження печінки, особливо - у дітей".

Вирішальне значення має правильне дозування. Печінку часто називають "біохімічним заводом організму", вона виконує важливі функції, у тому числі відповідає за продукування необхідних для будови тканин білків, розщеплення жирів та вуглеводів, а також фільтрацію крові. "Печінка бере на себе запальні процеси і в тих випадках, коли через передозування лікарськими препаратами продукти розпаду не можуть бути видалені. Внаслідок цього відбувається імунологічна реакція, яка призводить до запалення печінки. Чим більше клітин печінки зруйновано, тим драматичніша ситуація", - наголошує експерт.

Що турбує вчених

Деякі люди, не відчувши дії парацетамолу за короткий час, одразу приймають ще одну таблетку, а за нею і третю в надії, що чим вище дозування, тим більшим буде ефект. "У таких випадках справді існує ризик пошкодження печінки", - наголошує Мюллер-Швефе. Це може спричинити фатальні наслідки.

Окрім того, парацетамол може викликати звикання. Це залежить від того, як довго і скільки препарату приймає людина. Парацетамол діє переважно у центральній нервовій системі, тобто у спинному та головному мозку. "Про це довгий час нічого не було відомо, - пояснює Мюллер-Швефе. - Завдяки якісним дослідженням ми тепер краще розуміємо, що парацетамол впливає на систему спинного мозку, яка контролює больові відчуття".

В організмі людини здатність зменшувати біль також мають ендорфіни. Вони виробляються самим організмом. У кризових ситуаціях ендорфіни захищають нас, полегшуючи і пригнічуючи больові відчуття. Парацетамол виступає у ролі додаткового важеля придушення болю. Водночас є й побічні ефекти, які більшість людей спочатку майже не помічають. "Людина стає менш емоційно сприйнятливою. Вона не бере участі у ситуації: у неї немає ні позитивних, ні негативних емоцій", - пояснює доктор Мюллер-Швефе.

"Коли хтось страждає, вас це залишає байдужим, те саме відбувається, коли хтось щасливий, але вам все одно", - говорить вчений. Людина замикається. Окрім того, є ще одна характерна зміна у поведінці людини при тривалому прийомі знеболювальних. "Людина починає ухвалювати рішення поспішно. Вона виявляється більш схильною ризикувати", - упевнений німецький вчений.

Підтвердження цьому у 2020 році знайшли і американські вчені в університеті штату Огайо. Вони дійшли висновку, що парацетамол впливає на людську свідомість і навіть може змінити характер.

Вчені розділили учасників дослідження на дві групи та ставили перед ними певні завдання. При цьому одна з груп отримувала парацетамол, інша - плацебо. Люди, які приймали парацетамол, вчиняли набагато ризикованіші дії і реагували безстрашніше, ніж група, яка приймала плацебо. Перша група виявляла мало співчуття та емпатії до інших, а деякі навіть намагалися зачепити почуття інших. Крім того, вони відчували менше страху.

"Є люди, які приймають парацетамол не тільки для зняття болю. Таким чином вони домагаються захисного ефекту, щоб не піддаватись емоційному впливу. Такий ефект від препарату може викликати залежність", - попереджає Мюллер-Швефе.

Источник: dw.com

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