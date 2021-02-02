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Переболевшие Covid-19 могут подождать с вакцинацией до полугода — Минздрав

Переболевшие Covid-19 могут подождать с вакцинацией до полугода — Минздрав

Ляшко пояснил, что вакцинировать от коронавируса следует всех без дополнительных лабораторных исследований

Заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отмечает, что граждане, переболевшие коронавирусной инфекцией, являются неприоритетной категорией для вакцинации от этой болезни. Об этом он сказал в интервью ТСН.

"Уже сегодня идут вакцинации во многих странах мира. И многие из них провакцинировали почти треть [населения]. Например, Израиль. Мы с Израилем встретились в понедельник и также их спрашивали, вакцинируют ли они людей, которые переболели, или не вакцинируют, есть ли какие-то побочные реакции или другие реакции. Они вакцинируют всех — и тех, кто переболел. Никаких дополнительных обследований не делают", — отметил он.

Ляшко отметил, что Всемирная организация здравоохранения также рекомендует вакцинировать всех без дополнительных лабораторных исследований на наличие антител, которые свидетельствуют о перенесенной болезни.

"Есть только одна рекомендация: можно отсрочить проведение прививки на 3-6 месяцев в случае когда ограничен доступ к вакцинам. То есть, есть человек здоровый, не болевший, и есть здоровый, который переболел. И если выбирать, кому уколоть вакцину, то приоритетным будет человек, который не болел. Поскольку у того, что переболел, есть защита на 3-6 месяцев", — пояснил замминистра.

По его словам, люди, не вакцинировавшиеся на первом этапе, смогут по желанию обратиться за вакцинацией позднее в течение этого срока, когда иммунобиологического препарата появится уже больше, и их провакцинируют.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее пообещал, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной для украинцев. Ожидается, что начнется она в середине февраля.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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