Перед прививкой от гриппа надо хорошо выспаться: советы врачей

В этом году более чем когда-либо органы здравоохранения рекомендуют сделать прививку от гриппа населению. Поскольку в настоящее время мир переживает эпидемию Covid-19, эта вакцинация также является способом защиты наиболее уязвимых людей, которые подвержены рискам. Таким образом, настоятельно рекомендуется, чтобы медицинские работники и люди из группы риска были вакцинированы от гриппа.

Чтобы поставить шансы в вашу пользу и сделать эту вакцину максимально эффективной, специалист по здоровью сна Мэтью Уокер из Калифорнийского университета в Беркли напомнил, что перед вакцинацией важно соблюдать «хорошую гигиену сна». По его словам, недостаточный сон в течение недели перед вакцинацией от гриппа может привести к выработке менее 50% нормального ответа антител. Реакция, которая сделает вакцину против гриппа неэффективной.

Спать спокойно, чтобы быть здоровым

Чтобы обосновать это утверждение, он привел пример двух исследований. Первый был опубликован в 2002 году в журнале Американской медицинской ассоциации, а второй опубликован в этом году в Международном журнале поведенческой медицины. Эти два исследования подтверждают, что хороший сон в ночь перед вакцинацией может иметь важное значение для эффективности вакцины. «Затем мы должны изучить, существует ли такая же взаимосвязь между сном и успешной вакцинацией против Covid-19. Если да, это также будет принято во внимание», – говорит специалист.

Те, кто мало спит – чаще болеют

«Почему такая корреляция? Люди, которые спят менее семи часов в три раза чаще заражаются риновирусами или простудой. Мы знаем, что люди, которые спят пять часов или меньше за ночь, на 70% чаще заболевают пневмонией», – проиллюстрировал ученый.

Действительно, во время сна организм восстанавливается и восстанавливается на клеточном уровне. Более того, многие проблемы со здоровьем (ослабленная иммунная система, увеличение веса, снижение либидо и т. д.) также связаны с недостатком сна.

Здоровый сон

Источник: 1 Минута