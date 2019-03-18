Переход на летнее время: украинцам напомнили, когда переводим часы

Скоро в Украине произойдет переход на летнее время. В 2019 году переводить часы нужно в ночь с 30 на 31 марта в 3 утра на один час вперед. В этот день время на сон уменьшиться на 1 час, поэтому нужно спланировать свой распорядок заранее.

Чтобы не навредить своему организму, рекомендуется хорошо высыпаться и питаться, тогда переход на другое время будет незаметным, пишет Знай.

Особенно стоит быть внимательными тем, кто планирует в этот день путешествие, ведь 31 марта весь транспорт будет курсировать уже по летнему времени.

Медики советуют подготовиться к этому периоду заранее, так как переход на летнее время часто вызывает проблемы со здоровьем. Украинцам приходится привыкать спать на час меньше, а на работе подстраиваться под новый график и успевать заканчивать делать свою работу на час быстрее.

Специалисты рекомендуют начинать готовиться за две недели до перевода стрелок, чтобы избежать обострения хронических болезней, недосыпания и депрессий. В течение этого периода стоит постепенно сдвигать время подъема на час раньше, планировать дела и избегать перенапряжения.

Источник: www.facenews.ua

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