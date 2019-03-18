Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:20
Просмотров: 91

Переход на летнее время: украинцам напомнили, когда переводим часы

Переход на летнее время: украинцам напомнили, когда переводим часы

Скоро в Украине произойдет переход на летнее время. В 2019 году переводить часы нужно в ночь с 30 на 31 марта в 3 утра на один час вперед. В этот день время на сон уменьшиться на 1 час, поэтому нужно спланировать свой распорядок заранее.

Чтобы не навредить своему организму, рекомендуется хорошо высыпаться и питаться, тогда переход на другое время будет незаметным, пишет Знай.

Особенно стоит быть внимательными тем, кто планирует в этот день путешествие, ведь 31 марта весь транспорт будет курсировать уже по летнему времени.

Медики советуют подготовиться к этому периоду заранее, так как переход на летнее время часто вызывает проблемы со здоровьем. Украинцам приходится привыкать спать на час меньше, а на работе подстраиваться под новый график и успевать заканчивать делать свою работу на час быстрее.

Специалисты рекомендуют начинать готовиться за две недели до перевода стрелок, чтобы избежать обострения хронических болезней, недосыпания и депрессий. В течение этого периода стоит постепенно сдвигать время подъема на час раньше, планировать дела и избегать перенапряжения.

Источник: www.facenews.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Одна з речей, яку можна робити вічно, — руйнувати міфи про вакцинацію
15.03.2019 11:44    175
Врачи определили идеальную температуру чая
14.03.2019 08:30    269
Сегодня начался Великий пост в 2019 году: правила питания
11.03.2019 13:26    223
Антибиотики без рецепта продавать не будут - Супрун
09.03.2019 10:50    314
«Лишние килограммы». Ученые обнадежили людей, отказавшихся от курения
08.03.2019 08:20    226
Пять простых советов для здоровья кишечника
07.03.2019 11:11    409
Харьковчан призывают вакцинироваться от кори
07.03.2019 08:33    164
Знайти свого сімейного лікаря на Харківщині допоможе електронна мапа
06.03.2019 07:30    223
Антифейк от МОЗ про “благословенну хворобу”, содо-сольові клізми й інші нісенітниці псевдоекспертів по кору
06.03.2019 06:35    175
Перший в Україні робот-хірург
04.03.2019 07:03    290
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 