Переход на зимнее время: эксперты рассказали, как сохранить здоровье

В СМИ в очередной раз предупредили украинцев о том, что скоро состоится перевод стрелок часов на зимнее время. Это состоится в ночь с 26 на 27 октября в 4 часа утра, то есть в последнее воскресенье месяца, как и написано в законе.

Таким образом, украинцы с конца октября смогут спать на час больше обычного. Несмотря на это, перевод часов - это всегда стресс для организма, хотя и не такой как летом. Поэтому эксперты рекомендуют готовиться к переходу на зимнее время заблаговременно. Для этого необходимо на протяжении нескольких дней ложится спать немного раньше, чтобы организм привык, а подъем в более темное время суток (хоть и на час позже) не стал чрезмерным стрессом. Также рекомендуется сменить рацион питания на более щадящую пищу, а кроме того, уменьшение употребления кофе и спиртного помогут облегчить "переход". С никотином то же самое.

Отметим, что перевод часов в современном мире гаджетов не требует полуночных бдений, ведь практически все смертфоны перестраиваются на новое время автоматически. Перевести стрелки нужно лишь в классических видах часов вручную.

Традиционно, перевод часов в Украине проходит два раза в год - весной и осенью. Такая традиция впервые была начата в Ведикобритании еще в далеком 1908 году, что способствовало экономии потребления электроэнергии населением. У нас же в стране впервые перевели часы во времена Советсткого Союза в 1981 году. Эту процедуру дважды в год Украина проходит постоянно.

Известно, что попытки выйти из "перехода" осуществлялись в 2012 году, но до сих пор в правительстве так и не договорились.

Источник: info.akcenty.com.ua

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