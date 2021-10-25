Переход на зимнее время: как правильно подготовить организм

В текущем году Украина перейдет на зимнее время 31 октября, а точнее в ночь с 30-го на 31-е. Перевод часов на час назад произойдет в 4 утра.

Так, приятным преимуществом является то, что это будет самая длинная ночь в году, и вы сможете поспать подольше. И хоть медики утверждают, что переход на зимнее время менее травматичен, чем переход на летнее, это все равно негативно отражается на здоровье.

Врачи отмечают, что в этот период увеличиваются случаи сердечных приступов из-за того, что организм бодрствует в то время, когда привык отдыхать. Из-за перевода стрелок у человека может возникнуть бессонница и снизиться концентрация внимания.

Потому к данному мероприятию стоит подготовиться заранее.

Когманда Mignews собрала главные советы, которые помогут легче перенести изменения в графике.

За неделю до перевода стрелок ложиться спать на 15-30 минут раньше, чем обычно, и постепенно увеличивать это время.

Перед сном 30 октября примите теплую ванную, послушайте классическую музыку, откажитесь от чая и кофе, чтобы организм расслабился и вы быстрее уснули.

Старайтесь не переутомляться и не слишком нервничать.

Соблюдение правильного "чистого" питания также играет немалую роль в данном процессе. Старайтесь меньше есть жирную пищу, отказаться от алкоголя, пить больше воды, употреблять богатые витаминами продукты, рыбу.

Перед сном, за 20-30 минут откажитесь от гаджетов.

Проветривайте комнату перед сном.

С утра советуем принимать контрастный душ, чтобы легче проснуться, и получить заряд бодрости на целый день.

Делайте утреннюю зарядку, ведь она способствует укреплению здоровья, выработке эндорфинов, что является залогом хорошего настроения на весь день.

Гуляйте ежедневно на свежем воздухе в светлое время суток.

Источник: mignews.com.ua/

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