Переход на зимнее время: как правильно подготовить организм
В текущем году Украина перейдет на зимнее время 31 октября, а точнее в ночь с 30-го на 31-е. Перевод часов на час назад произойдет в 4 утра.
Так, приятным преимуществом является то, что это будет самая длинная ночь в году, и вы сможете поспать подольше. И хоть медики утверждают, что переход на зимнее время менее травматичен, чем переход на летнее, это все равно негативно отражается на здоровье.
Врачи отмечают, что в этот период увеличиваются случаи сердечных приступов из-за того, что организм бодрствует в то время, когда привык отдыхать. Из-за перевода стрелок у человека может возникнуть бессонница и снизиться концентрация внимания.
Потому к данному мероприятию стоит подготовиться заранее.
Когманда Mignews собрала главные советы, которые помогут легче перенести изменения в графике.
- За неделю до перевода стрелок ложиться спать на 15-30 минут раньше, чем обычно, и постепенно увеличивать это время.
- Перед сном 30 октября примите теплую ванную, послушайте классическую музыку, откажитесь от чая и кофе, чтобы организм расслабился и вы быстрее уснули.
- Старайтесь не переутомляться и не слишком нервничать.
- Соблюдение правильного "чистого" питания также играет немалую роль в данном процессе. Старайтесь меньше есть жирную пищу, отказаться от алкоголя, пить больше воды, употреблять богатые витаминами продукты, рыбу.
- Перед сном, за 20-30 минут откажитесь от гаджетов.
- Проветривайте комнату перед сном.
- С утра советуем принимать контрастный душ, чтобы легче проснуться, и получить заряд бодрости на целый день.
- Делайте утреннюю зарядку, ведь она способствует укреплению здоровья, выработке эндорфинов, что является залогом хорошего настроения на весь день.
- Гуляйте ежедневно на свежем воздухе в светлое время суток.
Источник: mignews.com.ua/