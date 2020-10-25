«Перелік лабораторій Харкова, що мають право передавати результати тестування на COVID-19 методом ПЛР для припинення самоізоляції через додаток «Вдома»»
● ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» 61070 м. Харків, Помірки
● КНП ХОР«Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня» Харків, Слобідської район, проспект Героїв Сталінграда, 160
● КНП ХОР«Обласна клінічна інфекційна лікарня» Харків, Слобідської район, проспект Героїв Сталінграда, 160
● ТОВ «Медичний центр здоров’я» 61058 м. Харків, пр. Незалежності, 13
● ТОВ "Медичний центр ім.академіка В.І. Грищенка м. Харків, вул. Благовіщенська, 25
● ПП "Лабораторія "Миллениум" м.Харків 61024 вул.Гуданова 9/11
● ТОВ "ОН ЛАБ" 61044, Харкивська обл., м. Харків, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, будинок 257
● ТОВ "МЦ МТМ" 061001, м. Харків, майд. Захисників України, 15
● Товариство з обмеженою відповідальність «СОЦІАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ЄВРОМЕД» м. Харків, пр-т Гагаріна 4
● Приватне підприємство «Медична лабораторія «Аналітика» 61002, м. Харків, вул. Алчевських,6
● ТОВ "Медична лабораторiя Iнлаб" м. Харкiв пр. Гагарiна, 4
● ТОВ "Медичний центр ЄВРОМЕД" вул. Пушкінська, 68, м. Харків, 61024
● Товариство з обмеженою відповідальністю «Екотест+» м.Харків вул. Полтавський Шлях, 152
● Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичні технології сучасності» 62418, Харкивська обл., Харкивський район, селище миського типу Писочин, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 11
● Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр мікробіології та імунореабілітації», МЦ "Your Lab" фактична адреса: місто Харків вул Пушкінська 14-16; юр. Адреса: місто Харків вул. Кооперативна 30
Источник: moz.gov.ua