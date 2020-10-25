Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:16
Просмотров: 41

«Перелік лабораторій Харкова, що мають право передавати результати тестування на COVID-19 методом ПЛР для припинення самоізоляції через додаток «Вдома»»

«Перелік лабораторій Харкова, що мають право передавати результати тестування на COVID-19 методом ПЛР для припинення самоізоляції через додаток «Вдома»»

● ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» 61070 м. Харків, Помірки

● КНП ХОР«Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня» Харків, Слобідської район, проспект Героїв Сталінграда, 160

● КНП ХОР«Обласна клінічна інфекційна лікарня» Харків, Слобідської район, проспект Героїв Сталінграда, 160

● ТОВ «Медичний центр здоров’я» 61058 м. Харків, пр. Незалежності, 13

● ТОВ "Медичний центр ім.академіка В.І. Грищенка м. Харків, вул. Благовіщенська, 25

● ПП "Лабораторія "Миллениум" м.Харків 61024 вул.Гуданова 9/11

● ТОВ "ОН ЛАБ" 61044, Харкивська обл., м. Харків, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, будинок 257

● ТОВ "МЦ МТМ" 061001, м. Харків, майд. Захисників України, 15

● Товариство з обмеженою відповідальність «СОЦІАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ЄВРОМЕД» м. Харків, пр-т Гагаріна 4

● Приватне підприємство «Медична лабораторія «Аналітика» 61002, м. Харків, вул. Алчевських,6

● ТОВ "Медична лабораторiя Iнлаб" м. Харкiв пр. Гагарiна, 4

● ТОВ "Медичний центр ЄВРОМЕД" вул. Пушкінська, 68, м. Харків, 61024

● Товариство з обмеженою відповідальністю «Екотест+» м.Харків вул. Полтавський Шлях, 152

● Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичні технології сучасності» 62418, Харкивська обл., Харкивський район, селище миського типу Писочин, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 11

● Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр мікробіології та імунореабілітації», МЦ "Your Lab" фактична адреса: місто Харків вул Пушкінська 14-16; юр. Адреса: місто Харків вул. Кооперативна 30

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Опубликован график подключения отопления по Харькову
Сегодня 07:05    85
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 24 жовтня
Сегодня 06:43    55
На перехресті перед Велозаводським мостом встановили світлофори
Сегодня 06:32    84
Коронавирус в Харькове: статистика на 24 октября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:10    114
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:00    85
Максим Степанов: Усі медичні заклади отримали кошти для виплати надбавок медикам
24.10.2020 10:15    127
В Харьковской области - падение промышленности: ЦИФРЫ
24.10.2020 08:40    220
Прості речі врятують життя від коронавірусу - Мінсоцполітики
24.10.2020 08:18    360
Родственники погибшего экипажа самолета Ан-26 будут подавать в суд из-за обнародования причин трагедии
24.10.2020 08:07    586
Харьковчанам предложат ездить в больницу в Краматорске
24.10.2020 07:34    897
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 