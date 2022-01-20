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"Перенес на ногах", – Лукашенко заявил, что переболел Омикроном

Перенес на ногах, – Лукашенко заявил, что переболел Омикроном

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы переболел коронавирусом во второй раз. Он заверил, что на этот раз заразился штаммом Омикрон.

Лукашенко заверил, что якобы перенес болезнь на ногах. Об этом он заявил на встрече с российскими чиновниками.

Мы замечаем, что этот Омикрон – совершенно другой вирус. Говорю это как человек, который сам второй раз уже на это переболел. Я, например, его перенес на ногах. И заметил лишь в конце, когда какой-то там тест сделали,
– сказал Лукашенко.

В то же время он "экспертно" заверил, что пневмонии этот штамм не дает. Лукашенко подозревает, что все сошло до обычного гриппа.

Стоит заметить! В июле 2020 года Александр Лукашенко уже утверждал, что переболел коронавирусом. Тогда также уверял, что перенес болезнь бессимптомно.

Что известно об Омикроне

  • Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявлял, что в Украине началась вспышка COVID-19.
  • Согласно последним данным, новый штамм Омикрон имеет значительно более короткий инкубационный период, чем другие варианты недуга. Коронавирус приводит к проблемам с памятью даже после легкого течения.
  • 19 января по всей Украине зарегистрировали 18 479 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Последний раз такие высокие показатели были в ноябре.

Источник: 24tv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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