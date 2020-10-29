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Первомайская больница переполнена, пневмонии будут лечить на дневном стационаре

Первомайская больница переполнена, пневмонии будут лечить на дневном стационаре

В Первомайской больнице сейчас не могут принимать больных с коронавирусом в стационар - в медучреждении находится 120 пациентов с пневмониями при 116 койках. Телерадиокомпания "Надія" выпустила видеообращение главного врача больницы Ивана Панарина.

По его словам, пневмонии пока будут лечить амбулаторно или в отделении дневного стационара, где откроют для этого 30 коек, но лечить на дневном стационаре будут тех, кто живет неподалеку от больницы.

"Прошу всех очень серьезно и пониманием отнестись к ситуации. Мы будем решать все проблемы, но не хватает персонала, медсестры почти не садятся, а в аптеках и на складах не хватает лекарств", - отметил Панарин.

Источник: sq.com.ua

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