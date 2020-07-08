Пять хитростей, которые помогут отрастить длинные волосы

Как растут волосы

Волосы растут всю жизнь и в месяц в среднем отрастают на 1−2 см. За весь цикл жизни волосы проходят три фазы развития: рос, покой и выпадение. Первая длится от двух до пяти лет, вторая около двух недель, а третья — пару месяцев. То есть, выпадение неизбежно — это естественный процесс. Правда, при здоровом выпадении на расческе должно оставаться не более 15 волосков.

Что влияет на рост

Есть несколько факторов, отвечающих за рост волос:

климат;

питание;

возраст;

наследственность;

время суток;

сезон года

Доказано, что волосы быстрее растут в теплое время года и в дневное время суток. Так что, если вы задумали отращивать волосы, сейчас самое время! Летом рост ускоряется примерно на 15−20%. Не последнюю роль играет и возраст. Так, у детей волосы спокойно растут максимальные 2 см без всяких манипуляций, позже цифра понижается до 1,5 см в месяц, а в пожилом возрасте достигает минимального 1 см.

Конечно, первостепенную роль играет и генетика, с которой не поспоришь. Но есть способы, помогающие улучшить состояние волос и, как минимум, не мешать их нормальному росту. О них мы и поговорим!

Массаж головы

Основа красивых волос — здоровые луковица и кожа. Если к корням поступает недостаточно кислорода и полезных веществ, рост волос непременно замедляется. Дело в том, что именно кровь приносит к волосяным фолликулам компоненты, необходимые для силы, здоровья, блеска и роста.

Правильному кровообращению мешают зажимы в шейном отделе, которые не позволяют крови добираться до корней волос. Именно с этой зоны следует начать массаж головы, медленно перебираясь к волосистой части. Если не хватает времени на ежедневный массаж, просто купите расческу-массажер и тщательно прочесывайте корни при укладке волос. Уже через месяц постоянного массажа ваши волосы скажут вам спасибо.

Никотиновая кислота

Несмотря на пугающее название, эта кислота не связана с сигаретами и курением. Никотиновая кислота, она же ниоцин и витамин PP, который содержится исключительно в красном мясе, продается в аптеке в виде ампул или таблеток. Ниоцин часто добавляют в средства по уходу за волосами, ускоряющими рост.

Самостоятельно никотиновую кислоту можно применять внутрь в качестве таблеток или внешне, добавляя содержимое ампул в маски или просто втирая в корни в чистом виде. В первом случае таблетки разгоняют кровь и приливают ее к зоне лица и корням волос. Через 10−15 минут после приема начинается заметная гипермия, которая абсолютно безопасна. В день рекомендуется применять 3 раз по 3 таблетки в течение месяца.

Во втором случае ниоцин действует только на кожу головы, но принцип работы тот же: создание гипермии и притока крови, содержащей необходимые для роста элементы.

Питание

Красота начинается изнутри, а питание напрямую влияет на рост и здоровье волос. Мы не подозреваем, но продукты, необходимые для роста уже сеть в нашем рационе, но чтобы они работали в полную силу. нужно им немного помочь. А именно, убрать вредные компоненты, мешающие росту волос: фастфуд, сладости, консервированную и соленую пищу.

В рационе должны преобладать мясо и птица — источники белка, составляющего 80% структуры волоса. Рыба, богатая аминокислотами, отвечает за здоровье кожи головы, нормализует себум и исключает перхоть (читай фактор стресса волос). Кальций, содержащийся в овощах, способствует образованию кератина, главного строительного материала для волос. Чемпион среди овощей для волос — брокколи, в нем содержится рекордная концентрация кальция, так что, налегайте именно на него.

Никакого стресса

Конечно, легко говорить о том, что стресса нужно избегать. Это случается неожиданно и не поддается нашему контролю. Но мы можем минимизировать стресс на физическом уровне: спать положенные 8 часов в день, несмотря ни на что. Стараться мыслить позитивно и не накручивать себя. Вы замечали, что волосы выпадают сильнее именно в период стресса? Трихологи установили прямую связь между ростом волос и нервной системой, так что, настраиваем себя на позитивную волну и думаем не о проблемах, а о красоте волос. Мелкие проблемы решатся, а красивые волосы останутся!

Уход

Шампуни с пометкой «для роста волос» — не просто маркетинговый ход. Принцип их работы построен на той же гипермии и кровообращении. Для хорошего результата выбирайте маски и шампуни, в составе которых есть ниоцин, горчица, разные виды перца и ментол. Конечно, они не прогревают кожу так сильно, как никотиновая кислота в чистом виде, но зато в составе шампуня их можно использовать систематично. 10 применений шампуня всяко лучше, чем один раз нанести ниоцин на корни и ждать результата.

Источник: krasotka.postimees.ee/

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