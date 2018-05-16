Здоровье
Перейти к списку новостей
16.05.2018 18:06
Просмотров: 249

Пять проверенных методов ускорения обмена веществ

Пять проверенных методов ускорения обмена веществ

Диетологи подсказали, как быстро ускорить обмен веществ без таблеток.

От обмена веществ в организме человека зависит многое - то, как он выглядит, его самочувствие и состояние здоровья в целом.

У людей с ускоренным обменом веществ есть одно преимущество - они могут чрезмерно питаться, но при этом не прибавлять в весе. А тем, у кого плохой обмен веществ, остается страдать, так как после съеденного лишнего кусочка они тут же набирают 1-2 лишних килограмма.

Тучным людям с медленным обменом веществ очень сложно похудеть. Более того, к избыточной массе тела добавляются еще и другие симптомы, такие как: запоры, жирная воспаленная кожа, проблемы с волосами и ногтями, целлюлит и еще много внешних проявлений плохого метаболизма.

Медики подсказали, как ускорить обмен веществ в домашних условиях:

1. Пить по полстакана воды перед едой за 15 минут и после нее, но не ранее, чем через полчаса.

2. Есть маленькими порциями каждые два часа, ограничив калорийность пищи.

3. В воду добавлять лимонный сок, а в течение дня съедать хотя бы один лимон, так как он стимулирует перистальтику кишечника.

4. Утром и вечером принимать контрастный душ - эта процедура восстанавливает правильное кровообращение, за счет чего ускоряется и обмен веществ.

5. Принимать ванну с эфирным маслом можжевельника - данное растение благотворно воздействует на кожу, ускоряет обмен веществ, расслабляет мышцы и снимает боли в суставах.

Прислушайтесь к советам экспертов, если стали замечать у себя признаки медленного обмена веществ. Уже через несколько дней после нового режима, включающего вышеперечисленные способы ускорения метаболизма, вы заметите, что выглядите и чувствуете себя гораздо лучше, а на весах обязательно будет минус 2-5 кг.

Источник: hronika.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: похудение

Читайте ещё:

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 