Пять проверенных методов ускорения обмена веществ

Диетологи подсказали, как быстро ускорить обмен веществ без таблеток.



От обмена веществ в организме человека зависит многое - то, как он выглядит, его самочувствие и состояние здоровья в целом.



У людей с ускоренным обменом веществ есть одно преимущество - они могут чрезмерно питаться, но при этом не прибавлять в весе. А тем, у кого плохой обмен веществ, остается страдать, так как после съеденного лишнего кусочка они тут же набирают 1-2 лишних килограмма.



Тучным людям с медленным обменом веществ очень сложно похудеть. Более того, к избыточной массе тела добавляются еще и другие симптомы, такие как: запоры, жирная воспаленная кожа, проблемы с волосами и ногтями, целлюлит и еще много внешних проявлений плохого метаболизма.



Медики подсказали, как ускорить обмен веществ в домашних условиях:



1. Пить по полстакана воды перед едой за 15 минут и после нее, но не ранее, чем через полчаса.



2. Есть маленькими порциями каждые два часа, ограничив калорийность пищи.



3. В воду добавлять лимонный сок, а в течение дня съедать хотя бы один лимон, так как он стимулирует перистальтику кишечника.



4. Утром и вечером принимать контрастный душ - эта процедура восстанавливает правильное кровообращение, за счет чего ускоряется и обмен веществ.



5. Принимать ванну с эфирным маслом можжевельника - данное растение благотворно воздействует на кожу, ускоряет обмен веществ, расслабляет мышцы и снимает боли в суставах.



Прислушайтесь к советам экспертов, если стали замечать у себя признаки медленного обмена веществ. Уже через несколько дней после нового режима, включающего вышеперечисленные способы ускорения метаболизма, вы заметите, что выглядите и чувствуете себя гораздо лучше, а на весах обязательно будет минус 2-5 кг.

Источник: hronika.info

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