П’ятеро Харківських медпрацівників відзначені Міністерством охорони здоров’я

П’ять медичних працівників з міста Харкова відзначені Міністерством охорони здоров’я України.

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, самовідданість і відвагу, надання медичної допомоги під час воєнного стану в Україні та з нагоди Міжнародного дня медичної сестри Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України нагороджена старша медична сестра відділення анестезіології Міської клінічної багатопрофільної лікарні №17 Олена Носенко та медична сестра дитячого стаціонару відділення патології новонароджених Міського перинатального центру Юлія Гусарова.

Крім того, Подякою Міністерства охорони здоров’я України відзначена медична сестра стаціонара відділення реабілітації та паліативної допомоги – дитячого хоспісу Міської дитячої лікарні №5 Галина Гончарова, головна медична сестра консультативно-діагностичного центру Міської поліклініки №8 Любов Декань та головна медична сестра Міської поліклініки №11 Юлія Євтушенко.

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