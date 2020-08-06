Пищевой продукт харьковского производства попал в список опасных

В харьковских супах быстрого приготовления обнаружили опасное вещество. Сейчас партии брикетов изымают с полок магазинов.

Специалисты регионального управления Госпродпотребслужбы призвали покупателей и операторов рынка обратить внимание на товар, который поступает в продажу. 17 июля в системе быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF) появилось извещение о том, что супы быстрого приготовления, которые изготавливает ООО «Кухарь» (Дергачевский район), имеют в своем составе неавторизованную пищевую добавку «полиакрилат натрия», которая в промышленности используется как поглотитель запахов. Без этого компонента не обходятся в производстве памперсов, медицинских бандажей и одноразовых пеленок.

Суповые брикеты изготовитель также экспортирует в Болгарию.

В случае выявления таких супов санврачи рекомендуют обращаться в районные (городские) управления по безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины.

Источник: gx.net.ua/

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