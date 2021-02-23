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Пить перед сном: вот почему лучше отказаться от этой привычки

Пить перед сном: вот почему лучше отказаться от этой привычки

Если перед сном вы выпьете слишком много, вам придется ночью вставать и сходить в туалет — может быть, даже несколько раз. Вот почему вы должны быть осторожны, чтобы не пить слишком много перед сном. Иначе могут быть пагубные последствия.

Важно пить много воды. Многочисленные процессы в организме требуют достаточного количества жидкости. Кроме того, питьевая вода является хорошим подспорьем при похудении. Однако если переборщить с расходом воды, может быстро обернуться обратное. Например, при частом мочеиспускании ухудшается качество сна. Уролог Ваннита Симма-Чианг объясняет, почему не стоит так много пить перед сном.

Слишком много воды влияет на сон

Если вы выпьете большое количество воды незадолго до того, как лечь спать, существует относительно высокая вероятность того, что ночью вас разбудит собственная потребность в мочеиспускании. Это не только раздражает, но и может иметь серьезные последствия для здоровья. Хронически нарушенный сон ослабляет иммунную систему в долгосрочной перспективе и может отрицательно сказаться на здоровье желудочно-кишечного тракта и пищеварения, а также на некоторых функциях мозга.

Решающим фактором является не общее количество часов, которые вы спите за ночь, а то, сколько времени вы проводите в глубоком сне или фазе быстрого сна. Тело не может контролировать, когда позыв к мочеиспусканию становится слишком сильным и вы просыпаетесь. Так что есть риск, что это прервет фазу глубокого сна. Если это происходит регулярно, это неизбежно вредит общему выздоровлению, даже если вы спите восемь часов или больше. Прямые последствия — снижение энергии и способность концентрироваться в течение дня.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: здоровье

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