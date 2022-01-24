По показателям в «оранжевой». Есть ли варианты не попасть в «красную»?

За минувшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 был подтвержден у 1019 человек, 250 человек поправились, двое умерли. В облздраве признают, что увеличилось и количество госпитализаций, и количество обнаружений коронавируса. По последнему показателю Харьков даже может оказаться в оранжевой зоне.

Михаил Черняк, зам. председателя ХОГА по вопросам здравоохранения

Саме сьогодні епідситуація у нас йде на зростання, сьогодні ми перетнули межу по одному з показників, по виявленню захворюванності, на 0,2 відсотки. Але сьогодні система охорона здоров`я має завантаження 27%, при критичному 65%.

Причиной роста заболеваемости является штамм «Омикрон», который сейчас циркулирует на территории региона. Это уже подтверждено лабораторными анализами. Чтобы не пересечь красную карантинную линию, губернатор требует от медиков увеличивать количество мест, оборудованных кислородом. В настоящее время под ковид в области выделено более 5000 коек, только две трети – со стационарным кислородом.

Олег Синегубов, глава ХОГА в Харьковской области

Щоб у нас не було заповненності 60 і 70%, щоб ми не заходили відповідно у жовту, померанчову та червону зони. Й далі з приводу лікарень, зібрати у нас всі проекти лікарень, які є, під кисень, ми будемо звертатись до офісу Президента можливо за субвенцією на фінансування.

Также в облздраве требуют от районов увеличивать количество тестирований и темпы вакцинации. Учитывая, что при «Омикроне» госпитализация, в основном, не требуется, говорят, что главная нагрузка будет на первичное медицинское звено. Выявлять ковид нужно, чтобы помешать распространению вируса. Главным, что предотвращает эпидемию, медицинские чиновники называют вакцинацию. В области хотя бы одной дозой уже вакцинировано 53% населения. Более 11 тысяч харьковчан сделали бустерную дозу. Марина Николаева, АТН

Агентство Телевидения Новости