Почему быть «совой» не полезно для здоровья

«Совы» каждый день поздно ложатся спать и поздно встаёт. Предполагается, что эта тенденция людей, придерживающихся такого образа жизни, отрицательно влияет на их здоровье. Давайте разбираться, так ли это на самом деле.

Хронотипы человека

Выделяют три хронотипа: ранний («жаворонки»), поздний («совы») и что-то среднее. Наиболее часто под прицелом исследования учёных попадают люди, чьи биологические часы не совпадают с режимом дня остальных людей. Например, исследователи стараются понять, что значит быть «совой» среди «жаворонков». Выводу у экспертов получаются самыми разными, но в большинстве своём они сходятся во мнении, что поздний хронотип увеличивает риск преждевременной смерти.

Почему опасно быть «совой»

Исследование учёных из Северо-Западного Университета и Университета Суррея показало, что вероятность ранней смерти у «сов» на 10% выше, чем у «жаворонков». В изучении задействовали более 433 тысяч британцев на протяжении шести с половиной лет. Это, конечно, не значит, что непременно все люди, любящие поздние пробуждения и засыпания, умрут рано, но результаты научной работы насторожили общественность.

Эксперты также выяснили, что «совы» чаще сталкиваются с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, желудочно-кишечными недугами, болезнями системы дыхания и психическими расстройствами.

Учёные затруднились дать четкий ответ, почему «совами» быть опасно и как это связано с болезнями. Существует весьма убедительная теория, что наши биологические часы должны быть синхронизированы с распорядком дня большинства людей, чтобы не нарушались биологические процессы. Иначе это принесет много стресса, отсюда и болезни. Жизнь как у «совы» — это постоянный джетлаг.

Причём чередовать время засыпания и пробуждения так же вредно для здоровья, как и постоянно ложиться поздно. Вспомните своё состояние, когда вы поздно укладываетесь спать по выходным, а в понедельник вынуждены рано встать. Невероятный стресс испытывает организм при подобных нагрузках.

Исследование показывает, что при позднем образе жизни развиваются признаки нарушения метаболизма, предшествующие диабету. Скорость обмена веществ замедлилась на 8%, а это способствовало набору веса — до 6 килограммов в год.

Люди-«совы» более склонны к депрессиям, вредным привычкам. Сам по себе хронотип не провоцирует подобные эффекты, но режим дня становится нарушенным, значит, приводит к стрессу для организма.

«Совы» сталкиваются с рядом проблем не только со здоровьем. Большинство людей всё-таки живут по смешанному или раннему хронотипу. Соответственно, «совам» приходится привыкать к тому, что их образ жизни не соответствует образу жизни остальных. Можно ли изменить собственный хронотип? Этот вопрос явно уже для другой статьи…

Источник: Новости Ю

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