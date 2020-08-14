Почему дергается глаз?

Подергивания век или миокимия — это повторяющиеся непроизвольные спазмы мышц век. Как правило, это происходит по очень простым и легко устранимым причинам, но иногда дергающийся глаз может принести много дискомфорта и быть симптомом хронического расстройства.

Как правило, подергивание верхнего или нижнего века (а иногда обоих сразу) возникает внезапно и продолжается несколько секунд или минут. Иногда это происходит эпизодами в течение нескольких дней, после чего веки «успокаиваются» на несколько недель или даже месяцев.

Вот что может вызвать подергивания век:

раздражение глаз;

напряжение век;

усталость;

недостаток сна;

чрезмерная физическая нагрузка;

побочные эффекты некоторых лекарств;

стресс;

употребление алкоголя или кофеина, курение.

Если спазмы становятся хроническими, у вас может возникнуть так называемый «доброкачественный эссенциальный блефароспазм», который выражается в неконтролируемом подмигивании или моргании. Как правило, это состояние поражает оба глаза. Примечательно, что доброкачественный эссенциальный блефароспазм чаще возникает у женщин, чем у мужчин.

Точную причину возникновения этого состояния ученые не установили, однако некоторые факторы могут усугубить это состояние:

блефарит или воспаление века;

конъюнктивит;

сухие глаза;

ветер, яркий свет, солнце или загрязненный воздух;

сильная усталость;

светочувствительность;

продолжительный стресс;

избыточное употребление алкоголя или кофеина, курение.

Со временем доброкачественный эссенциальный блефароспазм может ухудшиться и вызвать нечеткость зрения, повышенную чувствительность глаз к свету и спазмы лицевых мышц. Наиболее эффективно это состояние лечат с помощью инъекций ботокса, который снимает сильные спазмы на несколько месяцев. В тяжелых случаях пациентам требуется операция по удалению некоторых мышц и нервов век (миэктомия).

Когда пора бежать к врачу?

Как правило, миокимия крайне редко требует неотложной медицинской помощи. Однако хронические спазмы век могут быть симптомом серьезного заболевания головного мозга или нервной системы. Вам необходимо обратиться к врачу в том случае, если подергивания век сопровождаются следующими симптомами:

Один глаз или оба глаза красные, опухшие, есть необычные выделения;

Верхнее веко опущено;

Веко полностью закрываются при каждом спазме;

Подергивания продолжаются несколько дней подряд без перерыва;

Спазмы начинают влиять на другие части лица.

Как помочь себе самостоятельно?

В большинстве случаев спазмы век проходят без какого-либо вмешательства. Но вы можете довольно быстро избавиться от этого состояния или предотвратить его. Как мы помним, чаще всего глаз дергается из-за стресса, усталости и чрезмерного употребления кофеина, алкоголя и табака. Вот что вы можете сделать:

Пейте меньше кофеиносодержащих и алкогольных напитков;

Бросьте курить:

Высыпайтесь;

Закапывайте глаза натуральной слезой;

При появлении спазма приложите теплый компресс к глазам.

Если вы хотите избавиться от подергивания век всерьез и надолго, попробуйте вести «дневник наблюдений» и отмечать, какие причины могли вызвать спазмы. Например, из-за недосыпа, большого количества алкоголя или стресса на работе. Так вам будет проще минимизировать риски возникновения этого состояния.

Источник: Новости Ю

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