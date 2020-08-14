Почему дергается глаз?
Подергивания век или миокимия — это повторяющиеся непроизвольные спазмы мышц век. Как правило, это происходит по очень простым и легко устранимым причинам, но иногда дергающийся глаз может принести много дискомфорта и быть симптомом хронического расстройства.
Как правило, подергивание верхнего или нижнего века (а иногда обоих сразу) возникает внезапно и продолжается несколько секунд или минут. Иногда это происходит эпизодами в течение нескольких дней, после чего веки «успокаиваются» на несколько недель или даже месяцев.
Вот что может вызвать подергивания век:
раздражение глаз;
напряжение век;
усталость;
недостаток сна;
чрезмерная физическая нагрузка;
побочные эффекты некоторых лекарств;
стресс;
употребление алкоголя или кофеина, курение.
Если спазмы становятся хроническими, у вас может возникнуть так называемый «доброкачественный эссенциальный блефароспазм», который выражается в неконтролируемом подмигивании или моргании. Как правило, это состояние поражает оба глаза. Примечательно, что доброкачественный эссенциальный блефароспазм чаще возникает у женщин, чем у мужчин.
Точную причину возникновения этого состояния ученые не установили, однако некоторые факторы могут усугубить это состояние:
блефарит или воспаление века;
конъюнктивит;
сухие глаза;
ветер, яркий свет, солнце или загрязненный воздух;
сильная усталость;
светочувствительность;
продолжительный стресс;
избыточное употребление алкоголя или кофеина, курение.
Со временем доброкачественный эссенциальный блефароспазм может ухудшиться и вызвать нечеткость зрения, повышенную чувствительность глаз к свету и спазмы лицевых мышц. Наиболее эффективно это состояние лечат с помощью инъекций ботокса, который снимает сильные спазмы на несколько месяцев. В тяжелых случаях пациентам требуется операция по удалению некоторых мышц и нервов век (миэктомия).
Когда пора бежать к врачу?
Как правило, миокимия крайне редко требует неотложной медицинской помощи. Однако хронические спазмы век могут быть симптомом серьезного заболевания головного мозга или нервной системы. Вам необходимо обратиться к врачу в том случае, если подергивания век сопровождаются следующими симптомами:
Один глаз или оба глаза красные, опухшие, есть необычные выделения;
Верхнее веко опущено;
Веко полностью закрываются при каждом спазме;
Подергивания продолжаются несколько дней подряд без перерыва;
Спазмы начинают влиять на другие части лица.
Как помочь себе самостоятельно?
В большинстве случаев спазмы век проходят без какого-либо вмешательства. Но вы можете довольно быстро избавиться от этого состояния или предотвратить его. Как мы помним, чаще всего глаз дергается из-за стресса, усталости и чрезмерного употребления кофеина, алкоголя и табака. Вот что вы можете сделать:
Пейте меньше кофеиносодержащих и алкогольных напитков;
Бросьте курить:
Высыпайтесь;
Закапывайте глаза натуральной слезой;
При появлении спазма приложите теплый компресс к глазам.
Если вы хотите избавиться от подергивания век всерьез и надолго, попробуйте вести «дневник наблюдений» и отмечать, какие причины могли вызвать спазмы. Например, из-за недосыпа, большого количества алкоголя или стресса на работе. Так вам будет проще минимизировать риски возникновения этого состояния.
Источник: Новости Ю