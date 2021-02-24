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Почему девочки-подростки одеваются, как мальчики

Почему девочки-подростки одеваются, как мальчики

Когда маме не нравится, как выглядит ее ребенок, важно обратить внимание на себя

В 4-м сезоне мейковер-шоу "Місія: краса" на телеканале "Украина" участниками стали как взрослые, так и дети. В одном из выпусков героиня проекта жаловалась на непростой подростковый период дочери. Как пережить это время и правильно воспринимать эксперименты ребенка, рассказали ведущие Ирина Фролова и Ильяс Сахтара.

Почему девочка носит одежду, в которой она похожа на парня? В чем причина равнодушного отношения к своей внешности? Ведущим мейковер-шоу "Місія: краса" не привыкать к непростым задачам, но иногда действия и поведение взрослых участников сразу наводят на правильный ответ.

Например, когда маме не нравится, как выглядит ее ребенок, важно обратить внимание на себя и поставить следующие вопросы:

  • Как я отношусь к своей внешности?
  • Я достойно выгляжу или надеваю то, что мне привычно носить?
  • Я пример для ребенка?
  • Какие мои негативные черты транслирует дочь?

Почему желательно ответить на эти вопросы, пояснил ведущий телеканала "Украина" Ильяс Сахтара.

"Одна из участниц сказала мне: "Я обленились", – вспоминает ведущий Ильяс Сахтара. – Она была первой среди всех героинь проекта, кто честно в этом признался".

То есть женщина не ухаживала за собой, носила невыразительную одежду, но требовала внимания к своей внешности от дочери.

 

Как сохранить хорошие отношения с детьмиЕсли же родители считают, что их дочь выбирает одежду для мальчиков, чтобы скрыть женственность, то у ведущей мейковер-шоу другое мнение по этому поводу.

"У меня такое ощущение, что подросток просто ищет себя, – объяснила ведущая Ирина Фролова. – Желательно, чтобы в отношениях было больше доверия, чтобы родители научились принимать эксперименты своих детей".

В 4-м сезоне мейковер-шоу "Місія: краса" тема "родители-дети" прозвучит не раз. Ведущая Ирина Фролова дала совет, который пригодится взрослым.

"Как пережить подростковый период и при этом не разрушить отношения? "Я в будущем планирую поступать так, как это делала моя мама, – сказала ведущая Ирина Фролова. – Какое счастье, что у нее хватило мудрости не критиковать, не осуждать и иногда просто соглашаться. Порой это спасает отношения. Возьмите ее тактику на вооружение"

Источник: lifestyle.segodnya.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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