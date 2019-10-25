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Почему эмоциональный интеллект теперь важнее обычного - ученые

Почему эмоциональный интеллект теперь важнее обычного - ученые

Уже в ближайшем будущем способности и навыки в межличностном общении будут оцениваться на беспрецедентно высоком уровне. По мнению международной группы экономистов, которая провела глубинный анализ происходящих изменений, приближается эра «экономики эмоций».

Первая волна ИИ уже выполняет за людей рутинную физическую работу – тестирует оборудование, чинит и собирает механизмы. Этот переход начался с Промышленной революции и дал начало современной «экономике интеллекта», в которой работа и зарплата зависят от способности обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию. Однако ИИ уже начинает отнимать у нас и эту работу, указывает профессор экономики Роланд Раст из Университета Мэриленда.

«Поэтому уже в ближайшем будущем, если люди захотят сохранить или получить работу, им прийдется хорошо разбираться в чувствах. Межличностные отношения и эмоциональный интеллект станут значительно более востребованными», – акцентирует внимание ученый.  

В ходе исследовательской работы экономисты проанализировали данные Министерства труда США и разделили повседневные задачи миллиона работников на три категории: физический труд, умственный труд и эмоциональный труд. Результат показал значительный сдвиг в сторону задач, связанных с чувствами. Сообщает издание Science Daily. «Эмоции становятся более важными, не только с точки зрения количества вакансий, но и по размеру зарплат», – говорит Раст.

Увеличение уровня зарплат на должностях, связанных с применением эмоционального интеллекта, больше, чем в умственном труде. Например, работа финансового аналитика. Казалось бы, должность связана в основном с вычислениями и умственным трудом. Однако, на практике сегодня все выглядит несколько иначе. Сегодня эта работа больше ориентирована на чувства, поскольку всю аналитику выполняют машины, а людям остается сидеть напротив клиентов и успокаивать их, рассказывая, что в обвале рынка нет ничего страшного.

Поскольку ИИ учится выполнять все больше различных задач, компаниям нужно набирать людей, которые могут эффективно общаться с другими людьми. Эмоциональный интеллект, навыки ведения переговоров и поиска общего языка станут в ближайшем будущем еще больше востребованными.

Компании, которые смогут подготовиться к этому изменению и сделают упор на социальные навыки, ожидает наибольший успех. А сотрудники смогут сохранить свою работу, если прокачают скилл эмпатии и эмоциональный интеллект. Общительный человек станет более ценным специалистом, чем асоциальный технарь.

Источник: rz.com.ua

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