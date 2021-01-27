Почему я не худею: диетолог-нутрициолог назвал 5 ошибок правильного питания, которые мешают похудеть

Диетолог-нутрициолог Лора Филиппова назвала ТОП-5 ошибок правильного питания, которые мешают похудеть. Об этом специалист рассказал на своей странице в Инстаграм.

№1 "Ты слишком мало ешь"

Диетолог рекомендует пересмотреть свое питания. Рацион должен быть более калорийный и питательный.

Лора Филиппова, Инстаграм

№2 "Ты не завтракаешь"

По словам специалиста, завтрак, обед и ужин – это основные приемы пищи, которые нельзя пропускать.

Лучшее время для завтрака – первый час после сна. Если вы его пропускаете, то вам будет сложно контролировать свой аппетит в течение всего дня.

"Есть люди, которые говорят, что не могут завтракать, "не лезет" и т.п. Большая вероятность, что они съедают свой завтрак на ужин вчерашнего дня", – утверждает Лора Филиппова.

№3 Низкоуглеводная диета

Люди, которые отказались от сложных углеводов (каши, бобовые, хлеб из твердых сортов пшеницы, овощи) чувствуют усталость, вялость. Кроме этого, низкоуглеводная диета может увеличить процент подкожного жира.

Каши можно и нужно есть на завтрак. И при этом вы все ровно будете худеть, если соблюдаете небольшой дефицит калорий и физическую активность.

№4 Мало воды

Обычная чистая вода нужна каждому человеку физиологически. Вода ускоряет метаболизм. Даже если вам не надо худеть, выпивать достаточное количество воды необходимо ежедневно, поскольку все процессы и реакции в организме происходят именно в воде.

Сколько нужно пить воды?

Сколько нужно пить воды в день?

№5 Нехватка витаминов и минералов

Сухая кожа, волосы, ломкость ногтей, усталость и отсутствия сил могут говорить о дефиците некоторых микронутриентов.

Нехватка витаминов и минералов, которая появляется при строгой диете, также замедляет метаболизм, и усложняют сам процесс похудения. Чтобы этого избежать, нужно тщательно продумывать рацион. Еда должна быть разнообразной.

Источник: 1 Минута