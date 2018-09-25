Почему женщина не получает удовольствия от секса: ответ психолога

Женщины — все очень разные. Разные мужчины их любят за разное. Кто-то знает о себе, на что в ней клюют мужчины, кто-то каждый раз с большим изумлением и растерянностью обнаруживает, что мужчинам что-то в ней все-таки интересно. А есть те, кто считают, что мужчинам они не нравятся совсем. Но в любом случае важно, чтобы женщина получала удовольствие от близости с мужчиной. Потому что если этого нет, значит пора разобраться в себе.

Об этом написала в блоге психолог и гешталь-терапевт Мария Долгих.

"Когда я встречаю такую женщину, мне всегда интересно исследовать в первую очередь — а нравится ли она себе сама? Что говорили родители о ее привлекательности? Давали ли ей разрешение быть красивой? По моим наблюдениям, большинство женщин, не испытывающих удовольствия от сексуальной/эротической близости с мужчиной, имеют набор специфических представлений о себе и/или о близости, которые мешают получать удовольствие. А эта способность получать рядом с мужчиной удовольствие тесно связана с переживанием привлекательна ли она для противоположного пола", – отмечает она.



Первое, о чем говорит Мария, - это, конечно, восприятие близкого контакта как чего-то грязного, стыдного, или просто не заслуживающего внимания.

"Это всегда область присвоенных женщиной в детском возрасте чужих установок, которые заблокировали доступ к телесным переживаниям. Как только появляется намек на удовольствие или интерес, возбуждение — голос мамы, папы, учительницы, бабушки у подъезда и пр. начинает громко чеканить, как и почему это плохо и нельзя. Иногда это может быть травматичный опыт (сексуальная травма), пережитый женщиной как в детском, так и во взрослом возрасте. Здесь срабатывает механизм обесценивания близости в качестве защиты – либо от травмирующих переживаний, либо от возможного отвержения ценным близким кругом. Во втором случае происходит отказ от тела, вытеснение удовольствия, возбуждения взамен на принятие своим окружением (которое, по каким-то причинам, осуждает сексуальность, привлекательность, удовольствия и пр.)", – говорит Долгих.

А второй вариант, по словам психолога, это когда женщина обесценивает саму себя, как обладательницу "не вписывающегося" в какие-либо параметры тела. Тело при этом не обязательно даже имеет хоть какие-нибудь изъяны, шрамы, лишний вес и прочие многочисленные причины, об которые в нашем обществе легко споткнуться любой современной женщине. Тело может быть идеальным, но все-равно переживаться хозяйкой, как, по какой-то причине, не подходящее ей.



Мария назвала также третий вариант, когда к своему телу у женщины в целом претензий нет, но есть много напряжения о том, как правильно нужно вести себя в постели (белье, запах, громкость стонов, освещение, позы, цвет простыней и пр.). Здесь также слишком много работает голова, которая в режиме нон-стоп ставит себе оценки (а, возможно, и партнеру).



"Когда в вопросах секса и близости много работает голова — это признак того, что биологические импульсы интереса, возбуждения, стремления к получению собственного удовольствия и доставления удовольствия партнеру, которые именно в таком виде заложены в нас природой и, которые будучи именно в таком виде, реализованы – и называются сексом. Так вот, весь этот сильный животный порыв страсти, который достался нам, к нашему счастью, по наследству от доисторических предков, останавливается и начинает контролироваться головой! А контролировать радость или удовольствие — занятие, обреченное на провал. Если нет возможности отдаться этому процессу, то чаще всего процесс просто сходит на нет. То есть теряется самое главное – возбуждение, а без него удовольствие получить невозможно", – отмечает эксперт.



По словам Марии, рациональное мышление должно работать в процессе знакомства, распознавания на предмет безопасности для нас партнера, его, возможно, вкусов, интересов, и нашей с ним в этом совместимости. Когда все эти стадии пройдены успешно, и вы оказались в постели, если ваша голова продолжает работать — она делает это зря. Потому что здесь ее основная задача уже выполнена, и она должна уступить первенство телу.



"Чрезмерный контроль свойственен очень тревожным женщинам. Для налаживания секса здесь нужна не интимная гимнастика и афродизиаки — а работа с тревогой и тем, что ее вызывает", – говорит Мария.



Если же есть склонность к обесцениванию самого процесса или сложности с образом своего тела — то, соответственно, не столько курсы гейш, юбки в пол и секс-игрушки вам в помощь, сколько работа с телесной идентичностью, ранними родительскими установками, и сепарацией. Раскованность и уверенность в себе не появляются на ровном месте, а возникают как следствие обретения свободы, через отказ от связывающих вас чужих знаний "как надо", взамен на новые знания о себе – "как мне нравится".



"Если возбуждение теряется в длительных отношениях с постоянным партнером, и было время, когда у вас его было много — это говорит о необходимости разбираться в отношениях, а не в сексе. Поскольку секс в длительных отношениях – это их продолжение", – подытожила Долгих.

Источник: http://www.segodnya.ua

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