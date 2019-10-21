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Почему кусание ногтей болезнь и какие могут быть последствия

Почему кусание ногтей болезнь и какие могут быть последствия

Онигофагия – научный термин, присвоенный привычке кусать ногти. Обычно это косметическая проблема, однако в некоторых случаях это может навредить не только красоте рук, но и здоровью.

Кусание ногтей начинается в детстве, увеличивается в подростковом возрасте из-за трудностей переходного возраста и уменьшается с возрастом. Однако есть люди, у которых эта привычка может продолжаться и во взрослом возрасте, рассказала педиатор Мария Шпит.

Почему человек кусает ногти

Основные причины онихофагии:

  • психологические;
  • приобретенные (копирование привычки других членов семьи);
  • генетическая предрасположенность (есть наблюдение, что если у родителей была такая проблема, то и у ребенка будет);

Вероятные психические расстройства

Согласно исследованиям, у детей кусание ногтей чаще всего встречается во время нарушения гиперактивности и дефицита внимания (75% случаев), а также во время других психиатрических расстройств: оппозиционное расстройство (36%) и тревожность (21%). Онихофагия еще часто встречается среди детей и подростков с обсессивно-компульсивными расстройствами.

Интересно, что исследования также показывают, что привычка кусать ногти среди взрослых мужчин может быть связана с нарушением питания.

Почему кусание ногтей болезнь и какие могут быть последствия

Какие могут быть последствия кусания ногтей

  • укорочение ногтей (путем постоянного отслоения дистального ногтя от его ложа);
  • бактериальных инфекций (остеомиелита фаланг и т. п);
  • герпетического повреждения (инфицирование через слюну);
  • грибковых инфекций;
  • проблемы с зубами (неправильный прикус, трещины на резцах);
  • воспаление десен;
  • заболевания ЖКТ (энтерит, гельминтозы и другие инфекции);
  • возможные проблемы с желудком;

4 шага к тому, как избавиться от этой привычки

Стоит заметить, что различные народные методы путем нанесения горчицы или других горьких продуктов обычно малоэффективны. Если хотите попробовать дешевое и широкодоступное лечение - можно нанести прозрачный лак на ногти, из-за чего горечь присутствует достаточно длительное время.

  • Барьерный метод (перчатки, носки и специальные приборы) защищают руки и действуют, как напоминание;
  • Психотерапия, которая базируется на уменьшении или устранении эмоциональных факторов данной проблемы.
  • Медикаментозная терапия. Она необходима при тяжелых состояниях, и лишь по назначению врача.

 

Источник: 24tv.ua

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