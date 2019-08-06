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Сегодня 10:59
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Почему не стоит сдерживать слезы, если хочется плакать

Почему не стоит сдерживать слезы, если хочется плакать

Плакать, когда хочется – полезно, а сдерживать слезы – нет. Ученые утверждают, что слезы являются сигналом организма о необходимости отдохнуть.

Журнал Emotion опубликовал данные, которые получили исследователи из Квинслендского университета (Австралия) и Тилбургского университета (Нидерланды). Эти специалисты изучали влияние плача на организм. В результате они пришли к выводу о том, что "плакать полезно на физиологическом уровне".

Авторами проекта был осуществлен эксперимент, в котором приняли участие 197 женщин. В ходе испытаний им демонстрировались видеоролики с различными в своей эмоциональной выразительности сюжетами, как печальными, так и нейтральными. В это время сканировали параметры работы организма участниц – их сердцебиение, частоту дыхания, а также концентрацию стрессового гормона кортизола в образцах слюны.

Сльози допомагають знизити рівень стресу
Слезы помогают снизить уровень стресса

Ученые обнаружили следующее. У тех женщин, которые сдерживали слезы во время просмотра грустного видео, были зафиксированы учащенное дыхание и пульс, а в слюне – самая высокая концентрация кортизола. Другими словами, несмотря на внешнее спокойствие, их организм был в стрессе, влияющем на сердечно-сосудистую систему. В свою очередь, у женщин, которые следовали своим желанием плакать и не стеснялись плакать, показатели были в норме.

via GIPHY

По словам ученых, перед плачем у этих участниц снижалось сердцебиение, а когда начинался плач, оно снова активизировалось, но (в отличие от женщин, которые не плакали) все равно не превышало того уровня, который фиксировался у них до начала эксперимента.

Ученые констатируют, что слезы улучшают контроль организма над эмоциональным возбуждением и помогают избежать связанных с ним возможных последствий, которые негативно отражаются на работе внутренних органов и систем.


Источник: 24tv.ua

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