Почему нельзя долго сидеть на унитазе

Многие люди берут с собой в туалет смартфон, однако долгое сидение на унитазе может привести к ряду неприятных болезней, в частности, к геморрою.

Раньше большинство людей брали в туалет книжку, а сейчас они берут смартфон. Из-за этого человек невольно может провести на санузле от 20-30 минут, а порой даже и больше.

Возможно, вы замечали, что если долго сидите на унитазе – немеют ноги. Это происходит из-за сдавливания седалищного нерва.

Онемение ног – не только неприятность, но и прямой факт нарушения кровообращения, в том числе и застоя кровообращения органов малого таза.

Какие болезни провоцирует долгое сидение на санузле

заболевания промежности и прямой кишки: геморрой, ректоцеле, опущение слизистой оболочки и даже выпадение прямой кишки;

нарушение чувствительности ампулы прямой кишки, что может приводить к изменению ощущения позыва к дефекации;

нарушение иннервации (обеспечение органов и тканей нервами) таза и нижних конечностей;

нарушение венозного и лимфатического оттока в малом тазу и нижних конечностях, что может приводить к варикозной болезни и лимфостазу;

Если у человека нет нарушений стула, проктологи советуют сидеть на унитазе не дольше 3-5 минут.

Источник: 24tv.ua

Новости портала «Весь Харьков»