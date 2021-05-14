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Почему нельзя есть сливочное масло

Почему нельзя есть сливочное масло

Сливочное масло — весьма популярный продукт еще издавна. Множество людей добавляют его в самые разные блюда. Однако, как отмечают ученые, продукт необычайно вреден из-за содержащегося в нем холестерина. Масло может увеличить риск появления сердечных заболеваний и сахарного диабета.

Ученые не рекомендуют потреблять сливочное масло людям, болеющим сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом и острым панкреатитом. С другой стороны продукт имеет и положительные свойства, а именно — витамины A и D, благотворно влияющие на иммунитет, кожу, волосы и нервную систему.

Вместо сливочного масла можно внести в рацион жирную рыбу или растительное масло. Эти продукты восполнят полезные вещества, необходимые для здоровья человека.

Отсутствие сливочного масла в питании, по мнению академиков, положительно скажется на самочувствии и станет первым шагом к здоровому образу жизни.

Источник: changeua.com/

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Темы: питание

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