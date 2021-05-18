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Почему нельзя принимать парацетамол после вакцинации

Почему нельзя принимать парацетамол после вакцинации

Прием жаропонижающих после вакцинации от COVID-19 может негативно повлиять на формирование антител, сообщает РИА Новости.

﻿Исследование специалистов медицинской школы Университета Дьюка в США показало, что  это связано с тем, что такие препараты способны подавлять пути, передающие клеткам определенные сигналы.

Так, лабораторный эксперимент показал, что аспирин и ибупрофен могут влиять на деятельность белка, контролирующего экспрессию генов иммунного ответа. Но и другие нестероидные противовоспалительные средства могут препятствовать активации защищающих организм Т-клеток и даже приводить к их гибели.

Авторы отмечают, что во всех случаях препараты принимались для профилактики, а снижение иммунной реакции происходило только после первичной вакцинации. Исследователи также упоминают опыты на кроликах вековой давности, показавшие, что жаропонижающие оказывают отрицательное воздействие на образование антител против стрептококковых бактерий.

Подобные выводы ученые сделали и после эксперимента на людях. Двум группам добровольцев по 15 человек каждая сделали прививки от гриппа, но первая группа при этом принимала противовоспалительный препарат индометацин. Таким образом удалось установить влияние лекарства на иммунный ответ организма при взаимодействии с незнакомыми антигенами.

Источник: kurs.com.ua/

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Темы: вакцина

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