Почему необходимо употреблять маринованную капусту зимой

Врач онколог Елена Смирнова советует употреблять зимой маринованную капусту – по словам медика, это один из лучших продуктов для оздоровления желудочно-кишечного тракта, состояние которого во многом определяет крепость иммунитета.

Получать зимой свежие растительные продукты, содержащие витамины и минералы, становится по понятным причинам проблематично. Врач онколог рекомендует есть маринованную капусту в это время года, поскольку она является очень хорошим источником важных питательных веществ.

«При мариновании не разрушаются минералы и витамины, в том числе необходимый организму в холода витамин C», — пояснила медик в своем Instagram.

Смирнова добавила, что витамин С известен своими противовоспалительными свойствами. Этот антиоксидант эффективно защищает клетки организма от разрушительного для них окислительного стресса, ассоциированного с воспалением и повышенным риском рака.

Вдобавок благодаря потреблению маринованной капусты улучшается работа желудочно-кишечного тракта.

«Маринованная капуста усваивается легче, чем квашеная, поскольку содержит много клетчатки и меньше кислот», — отметила специалист.

Источник: Новости Ю

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