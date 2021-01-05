Почему необходимо употреблять маринованную капусту зимой
Врач онколог Елена Смирнова советует употреблять зимой маринованную капусту – по словам медика, это один из лучших продуктов для оздоровления желудочно-кишечного тракта, состояние которого во многом определяет крепость иммунитета.
Получать зимой свежие растительные продукты, содержащие витамины и минералы, становится по понятным причинам проблематично. Врач онколог рекомендует есть маринованную капусту в это время года, поскольку она является очень хорошим источником важных питательных веществ.
«При мариновании не разрушаются минералы и витамины, в том числе необходимый организму в холода витамин C», — пояснила медик в своем Instagram.
Смирнова добавила, что витамин С известен своими противовоспалительными свойствами. Этот антиоксидант эффективно защищает клетки организма от разрушительного для них окислительного стресса, ассоциированного с воспалением и повышенным риском рака.
Вдобавок благодаря потреблению маринованной капусты улучшается работа желудочно-кишечного тракта.
«Маринованная капуста усваивается легче, чем квашеная, поскольку содержит много клетчатки и меньше кислот», — отметила специалист.
Источник: Новости Ю