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Почему по утрам болит горло: неожиданная причина

Почему по утрам болит горло: неожиданная причина

По словам отоларинголога Владимира Зайцева, если у вас по утрам болит горло, а вы при этом не простывали, у вас не обострялись какие-либо заболевания, то это может быть связано с горячими батареями и сухим воздухом.

Дело в том, что батареи сильно пересушивают воздух, особенно если человек спит с закрытой форточкой. Слизистая носа за ночь отекает, из-за чего человек хуже дышит. Из-за приоткрытого рта задняя стенка глотки становится сухой, что приводит к болезненности.

Медик советует обязательно проветривать комнату перед сном. Еще можно купить увлажнитель воздуха — это хорошо скажется и на состоянии кожи. Форточку лучше всегда держать приоткрытой.

Медики отмечают, что часто с утренней болью в горле сталкиваются курильщики. По утрам они испытывают те же ощущения, что и при простуде: слизистая под воздействием никотина и смол воспаляется, а заживает намного медленнее, чем у некурящих.

Если человек простыл, то горло сильнее болит именно утром. Дело в том, что днем восприятие болевых сигналов притупляется, улучшается увлажнение слизистой за счет слюны, питья и еды. Кроме того, прекращается застой в носоглотке стекающей из придаточных пазух слизи, которая ночью раздражала горло.

При первых признаках простуды пейте больше жидкости, особенно ягодных морсов, чтобы увлажнить больное горло (это облегчит удаление слизи) и «вымыть» из организма вирус. Клюква, брусника, черника – отличные помощники.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: здоровье

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