Почему появляется второй подбородок и как от него избавиться

Каждая женщина может столкнуться с таким неприятным обстоятельством — второй подбородок.

По каким причинам он образуется и как избежать не красящей ситуации, передает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.

Наследственность

Очень часто второй подбородок появляется по генетическим причинам. Связки начинают ослабляться, кожа обвисает, образуя такой внешний вид. К сожалению, предотвратить подобное явление, обусловленное генетикой, практически невозможно. Однако можно попробовать. Для этого важно укреплять эпидермис. Лучше всего в такой ситуации подойдут уплотняющие кожу процедуры, специальные крема для декольте и шеи.

Гравитация

Это ещё более безнадёжная причина, с которой столкнутся рано или поздно все представительницы прекрасного пола. Связки потеряют свою эластичностью, эпидермис просто не будет держаться в прежнем состоянии. Чаще неприятные последствия преследуют щеки и подбородок. В такой ситуации лучше всего подойдёт нитевой лифтинг. Нити из молочной кислоты способны образовать «гамак», который не станет способствовать опущению контуров лица.

Строение лица

Второй подбородок также появляется из-за особенностей строения лица. Наиболее часто это происходит с дамами, у которых крупный тип лица. Причём образоваться второй подбородок может даже в молодости. Опять-таки нитевой лифтинг может быть эффективен в решении проблемы.

Избыточный вес

Если у вас ожирение или избыточный вес, то не стоит удивляться, что начал проявляться второй подбородок. Похудение (но не резкое!) может избавить от него. Однако стоит помнить, что в такой ситуации, когда второй подбородок слишком большой, может возникнуть провисание кожи, что тоже не скрасит ваш облик. Для того, чтобы предотвратить это, нужно использовать специальные процедуры, крема, тканевые маски, а также худеть постепенно, сбрасывая не больше 1 килограмма в неделю.

Источник: hronika.info

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