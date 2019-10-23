Почему присутствие рядом любимого человека уменьшает физическую боль

Присутствие рядом любимого человека не только дарит множество приятных ощущений, но и приносит прямую пользу здоровью. Об этом говорят ученые.

Некоторые ранее проведенные исследования показали, что прикосновения дорогого человека делают его партнера более устойчивым к болезненным раздражителям. Происходит это потому, что синхронизируются мозговые волны, и раздражители кажутся менее болезненными.

А согласно новому исследованию, проведенному учеными из Университета медицинских наук, медицинской информатики и технологий в Холле, Австрия, и Университета Балеарских островов в Пальма-де-Майорка, Испания, тот же эффект приносит и простое присутствие любимого, даже если он просто находится в одном помещении с вами. «Чтобы расширить наши знания о роли индивидуальных различий в социальной модуляции боли, мы изучили роль диспозиционной эмпатии, которая относится к устойчивой склонности осознавать мысли и чувства других, воспринимать и разделять их», – объясняют авторы эксперимента.

Для исследования были набраны 48 гетеросексуальных пар, в которых средний возраст партнеров составлял 25 лет. Партнеры были вместе в среднем 3,22 года.

Чтобы оценить степень сочувствия каждого партнера, исследователи попросили их заполнить анкету. Затем проверили, как каждый из людей реагировал на боль в двух разных экспериментальных условиях: когда был один и когда находился рядом со своим партнером.

Во втором сценарии партнер, хотя и присутствующий в комнате, оставался полностью пассивным, не касаясь или не разговаривая со своим любимым. Чтобы измерить болевую чувствительность в каждом случае, исследователи использовали специальный инструмент, известный как альгометр давления.

Команда обнаружила, что и мужчины, и женщины оказались более устойчивыми к боли, когда находились в присутствии своего партнера. Кроме того, чем более высоким был уровень эмпатии человека, тем большую терпимость к боли демонстрировал его партнер.

«Неоднократно демонстрировалось, что разговоры и прикосновения уменьшают боль, но наше исследование показывает, что даже пассивное присутствие любимого способно ее уменьшить, и что эмпатия партнера может сдерживать аффективные расстройства во время боли», – говорит автор исследования профессор Стефан Душек.

Тем не менее, авторы работы признают, что она имеет ряд ограничений. Например, они допускают, что участники эксперимента в присутствии партнера могли чувствовать меньшую боль потому, что он просто отвлекал их от болезненных ощущений. «Нельзя исключать возможность того, что уменьшение боли в некоторой степени было вызвано отвлечением, а не фактической поддержкой», – признается Стефан Душек.

И все же команда пришла к выводу, что полученные результаты указывают на значительное влияние любовной связи на болевую чувствительность: «Несмотря на ограничения, исследование представило доказательства того, что присутствие романтического партнера намного уменьшает острую боль даже без его или ее активной обратной связи, и что при наличии сопереживания партнера этот эффект многократно усиливается».

Источник: rz.com.ua

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