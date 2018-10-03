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Почему развод важнее видимости "хорошей семьи": ответ психолога

Почему развод важнее видимости хорошей семьи: ответ психолога

В идеале, конечно, ребенку хорошо живется в полной семье – с папой и мамой. Но если у родителей постоянные конфликты, крики и разборки с утра до вечера, то, если выбирать из двух зол, развод – наименьшее, сообщает http://www.segodnya.ua

Об этом в Instagram написал психолог Михаил Лабковский.

"Я нередко видел в своем кабинете "сложных" детей, у которых начинались неврозы, когда папа с мамой устраивали дома войну. И каким-то волшебным образом психика ребенка приходила в норму, когда родители наконец разводились", – приводит он пример из своей практики.

По словам Михаила, развод – это в любом случае травма, которую придется какое-то время переживать и поход к психологу и самой маме, и ребенку будет не лишним.

"Но зато после развода атмосфера, в которой живет ребенок, станет наконец мирной. И это куда важнее, чем видимость "хорошей семьи", которую многие пытаются создать", – подытожил Лабковский.

Новости портала «Весь Харьков»

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