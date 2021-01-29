Почему вам трудно заснуть? Психолог рассказывает о причинах и решениях проблемы

С клинической точки зрения существует более 50 видов нарушений сна. Примерно каждый четвертый взрослый страдает бессонницей, и каждый десятый часто чувствует, что его сон не приносит спокойствия. Эксперт расскажет, что вы можете сделать с проблемами сна.

Проблемы с засыпанием и продолжением сна

Вы катаетесь в постели, толкаете одеяло вверх и вниз, но о сне не может быть и речи. Это то, что Ханс-Гюнтер Веес, психолог и член правления Немецкого общества исследований сна и медицины сна (DGSM), написал в своей книге «Сон творит чудеса». Около 6% людей имеют проблемы со сном, требующие лечения — это больше, чем людей, страдающих диабетом.

Возможные причины:

Психически индуцированные расстройства сна (часто): пострадавшие берут с собой стресс, они не могут отключиться и расслабиться

Расстройства сна, связанные с окружающей средой: слишком громкий или слишком яркий

Медикаменты

Органические заболевания, такие как сбой в работе щитовидной железы

Что вы можете сделать?

Если нарушения вызваны такими факторами, как чрезмерно шумная обстановка или болезнь, их следует изменить или лечить. По словам Вейсс, те, кто размышляет и поэтому не может найти покой, могут использовать когнитивно-поведенческую терапию для устранения проблем с засыпанием и засыпанием с упражнениями на расслабление, чтобы помочь им лучше спать, например, воображаемые путешествия, йога, прогрессивное расслабление мышц или другие методы, такие как остановка мыслей.

Источник: Новости Ю

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